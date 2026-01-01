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Fujimi FJAR-EOSSE переходник EOS-NEX
Fujimi FJAR-EOSSE переходник EOS-NEX

Fujimi FJAR-EOSSE переходник EOS-NEX

Fujimi
Артикул: DAN-5708

Переходник Fujimi FJAR-EOSSE для объектива EOS-NEX (SONY NEX).

Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением Canon EOS, на цифровые зеркальные фотокамеры с байонетом NEX (SONY NEX). Переходник изготовлен из алюминия и имеет черное, матовое покрытие.

Описание

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.

Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.

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