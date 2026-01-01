Fujimi FJAR-EOSSE переходник EOS-NEX

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.
Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник Fujimi FJAR-EOSSE для объектива EOS-NEX (SONY NEX).
Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением Canon EOS, на цифровые зеркальные фотокамеры с байонетом NEX (SONY NEX). Переходник изготовлен из алюминия и имеет черное, матовое покрытие.
Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.
Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.
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Микрофон RITMIX RCM-102.
Петличный микрофон с внешним питанием. Подходит для диктофонов, имеющих электрическое питание на гнезде микрофонного входа. Конструкция разъема - штекер 3,5 мм TRRS. Вес - 10 г.
Мешок-противовес с нескользящим ремнем Kupo KSW-10 Wrap and go shot bag, весом 4,54 кг.
Предназначен для использования в качестве противовеса. Позволяет стабилизировать положение стоек для света - просто оборачивается вокруг основания стойки. Заполнен стальными шариками диаметром 2 мм и надежно запаян. Компактный размер способствует легкости в использовании, транспортировке и хранении.
Подставка Photocycle 360 устанавливается на автоматический поворотный стол.
Ее использование значительно упрощает процесс обработки 3D-фотографии после фотосъемки, так как она устраняет тени под объектом. Материал изготовления - оргстекло.
Набор для чистки Fujimi FJCS-150, 5 в 1.
Набор чистящих средств для чистки объективов и линз цифровой техники, мониторов, ЖК-экранов фото- и видеокамер. Включает в себя лоскут очень мягкой ткани из микрофибры 15х18 см для очистки корпуса камеры и ЖК-дисплеев, специальная кисточка для удаления загрязнений со всех частей корпуса камеры или объектива. Жидкость очищающая 20 мл, которая используется для надлежащего ухода за ЖК-дисплеями, пластиком и оптикой. Так же в комплекте воздушная груша и 25 сухих салфеток.
E-IMAGE Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам черный комплект.
Комплект, состоящий из стедикама E-IMAGE Horison Pro и электронного механизма фокусировки фотокамеры E-IMAGE F Focus. Комплект является готовым решением для операторов, видеоблогеров и путешественников. Благодаря этому комплекту пользователь всегда получит стабилизированное видео с превосходной резкостью.