Fotokvant LAD M42 CHIP-6 Canon переходное кольцо M42-EOS с чипом

Арт. NVF-9642

Fotokvant LAD EF-77 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 77 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.