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Fotokvant LAD M42 CHIP-6 Canon переходное кольцо M42-EOS с чипом
Fotokvant LAD M42 CHIP-6 Canon переходное кольцо M42-EOS с чипом

Fotokvant LAD M42 CHIP-6 Canon переходное кольцо M42-EOS с чипом

Fotokvant
Артикул: DAN-4862

Переходное кольцо Fotokvant LAD M42 CHIP-6 Canon с M42 на EOS с чипом.

Предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EOS.

Описание

Переходное кольцо M42 на Canon позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 на фотоаппараты с байонетом Canon EOS. Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков. Эта модель имеет чип управления и работает в основных автоматических режимах как с "родным" объективом. 

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