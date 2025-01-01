images
Fotokvant P100 быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу
Fotokvant P100 быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу
Fotokvant P100 быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу
Fotokvant P100 быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу
Fotokvant P100 быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу

Fotokvant P100 быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу

Fotokvant
Артикул: NVF-6572

Fotokvant P100 – быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу, имеет двухступенчатую систему Quick Release.

Изготовлен из алюминия. Снизу предусмотрена стандартная резьба 3/8" (мама) + установленный переходник 1/4" (мама). На верхней части имеется винт 1/4" (папа), обеспечивающий совместимость с большинством современных камер. 

Описание

Fotokvant P100 быстросъемный адаптер для крепления камеры к штативу

Комплектация

  • Крепление для быстросъемной площадки.
  • Площадка 200PL - 1 шт.

Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
1 мая
1 мая
Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
