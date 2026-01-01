Fujimi FJAR-42EOS переходник для объектива M42-EOS для Canon

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.
Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник Fujimi FJAR-42EOS для объектива M42-EOS (Canon).
Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры с байонетом EOS (Canon). Переходник изготовлен из алюминия. Вес - 10 грамм.
Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.
Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.
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Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.
Fotokvant CAP-72-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 72 мм.
Fotokvant CAP-67-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 67 мм.
Переходное кольцо Fotokvant LAD M42 CHIP-6 Canon с M42 на EOS с чипом.
Предназначено для крепления объективов с резьбой М42 на цифровые зеркальные фотоаппараты с байонетом Canon EOS.
Fotokvant LAD EF-77 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 77 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.
Комплект крышек M42 Fotokvant CAP-M42-Kit для объектива и камеры.
В комплекте: заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений; а также крышка задняя для объектива, предохраняющая оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика черного цвета и совместимы со всеми моделями фотокамер M42.
Fotokvant CAP-58-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 58 мм.