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Fujimi FJAR-42EOS переходник для объектива M42-EOS для Canon
Fujimi FJAR-42EOS переходник для объектива M42-EOS для Canon

Fujimi FJAR-42EOS переходник для объектива M42-EOS для Canon

Fujimi
Артикул: DAN-5702

Переходник Fujimi FJAR-42EOS для объектива M42-EOS (Canon).

Переходное кольцо предназначено для установки объективов с резьбовым креплением M-42, на цифровые зеркальные фотокамеры с байонетом EOS (Canon). Переходник изготовлен из алюминия. Вес - 10 грамм.


Описание

Адаптер компенсирует рабочий отрезок, что позволяет фокусироваться на бесконечность.

Внимание! Автоматическая установка параметров экспозиции отсутствует, возможна только ручная фокусировка.

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