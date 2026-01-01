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Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Рубинар 4,5/300 макрообъектив
Рубинар 4,5/300 макрообъектив

Рубинар 4,5/300 макрообъектив

Рубинар
Артикул: DAN-5594

Объектив Рубинар 4,5/300 Макро для фотоаппаратов.

Объектив с многослойным просветлением. Фокусное расстояние - 300 мм. Угол обзора - 8 градусов. Диапазон фокусирования от 1,7 м до бесконечности.

Описание

Объектив выпущен Лыткаринским заводом оптического стекла.

Применение многослойных просветляющих покрытий на оптических деталях значительно увеличивает светопропускание, уменьшает светорассеяние, повышает контрастность изображения на фотопленке или матрице цифрового фотоаппарата.

Объектив имеет фиксированную диафрагму. Это компактный объектив отлично подходит для фото-охоты и стрит-фото.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 300 мм
  • светосила - 4,5
  • байонет - М42
  • минимальное расстояние фокусировки - 1,7 м
  • резьба - 77 мм
  • вес - 700 г

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