Рубинар 10/1000 Макро зеркально-линзовый телеобъектив для астро- и телесъемки

Описание

Преимущества зеркально-линзового объектива Рубинар 10/1000

Объектив Рубинар 10/1000, выпущенный Лыткаринским заводом оптического стекла (ЛЗОС), до сих пор остается непревзойденным решением для фотографов, которым нужен компактный телеобъектив с фокусным расстоянием 1000 мм. Главное преимущество — длина всего 210 мм при весе 2.3 кг, что в три раза короче обычного объектива с аналогичным фокусом.

Особенности модели

Оптическая схема Максутова-Кассегрена — свет внутри объектива отражается от зеркал, многократно складывая оптический путь.

— свет внутри объектива отражается от зеркал, многократно складывая оптический путь. Макрокольцо — позволяет вести съемку в масштабе до 1:4 с минимальной дистанции фокусировки 4 метра.

— позволяет вести съемку в масштабе до 1:4 с минимальной дистанции фокусировки 4 метра. Посадочная резьба М42 — объектив совместим с любой камерой через переходное кольцо (Canon, Nikon, Sony, Fuji, Micro 4/3).

— объектив совместим с любой камерой через переходное кольцо (Canon, Nikon, Sony, Fuji, Micro 4/3). Поворотное кольцо — позволяет компоновать кадр при съемке со штатива, не вращая камеру.

Для каких задач подходит Рубинар 10/1000

Этот объектив — портативный телескоп в вашей фотокамере. Он идеален для:

Астрофотографии (съемка Луны, планет, звездного неба).

Репортажной съемки удаленных объектов (спорт, дикая природа).

Макросъемки насекомых и мелких деталей с большого расстояния.

Архитектурной съемки удаленных элементов.

Что нужно для установки на современную камеру?

Объектив имеет резьбу М42х1. Для использования его на современных беззеркальных или зеркальных камерах потребуется переходное кольцо с резьбы М42 на байонет вашей камеры. В блоке «С этим товаром покупают» вы найдете подходящие кольца для систем Canon, Micro 4/3 (Olympus/Panasonic), также можем подобрать кольца для Nikon F, Sony E и Fuji X по запросу.

Примечание: Объектив имеет фиксированную диафрагму f/10, поэтому съемка рекомендуется в ясную погоду или с использованием штатива.

Объектив выпущен Лыткаринским заводом оптического стекла. Главная уникальность «Рубинара» кроется в его конструкции.

По своей сути «МС Рубинар 10/1000» — это полноценный портативный телескоп, предназначенный для фотографии. Объектив одинаково хорошо подходит для съемки удаленных наземных объектов и для астрофотографии.

Применение многослойных просветляющих покрытий на оптических деталях значительно увеличивает светопропускание, уменьшает светорассеяние, повышает контрастность изображения на фотопленке или матрице цифрового фотоаппарата. Объектив имеет фиксированную диафрагму. Πpи cъeмĸe co штaтивa, имeeтcя вoзмoжнocть ĸoмпaнoвĸи ĸaдpa пyтeм paзвopoтa oбъeĸтивa c ĸaмepoй в cпeциaльнoм пoвopoтнoм ĸoльцe.

Характеристики: