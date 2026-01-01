Falcon Eyes CPL 55 mm циркулярный поляризационный фильтр

Артикул: DAN-5441

Циркулярный поляризационный фильтр Falcon Eyes CPL 55 мм.



Циркулярный поляризационный фильтр для объектива диаметром 55 мм. Оправа - алюминий. Фильтр предназначен для повышения детализации объекта съемки, он также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. В передней части фильтра предусмотрена внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, объективной крышки или резьбовой бленды.