Falcon Eyes CPL 55 mm циркулярный поляризационный фильтр

Характеристики:
- диаметр - 55 мм
- материал оправы - алюминий
- материал светофильтра - стекло
- просветление - однослойное с каждой стороны
- тип оправы - стандартная, с резьбой
Москва
Малая Семеновская 3с6
Циркулярный поляризационный фильтр Falcon Eyes CPL 55 мм.
Циркулярный поляризационный фильтр для объектива диаметром 55 мм. Оправа - алюминий. Фильтр предназначен для повышения детализации объекта съемки, он также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. В передней части фильтра предусмотрена внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, объективной крышки или резьбовой бленды.
Характеристики:
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