Phottix 45112 VND Variable Filter фильтр нейтрально серый регулируемый 55 мм

Phottix VND 55 мм – регулируемый нейтрально-серый фильтр для фото- и видеосъёмки
Phottix VND Variable Filter 55 мм (артикул NVF-5212) — это переменный нейтрально-серый фильтр (Variable ND), который позволяет плавно изменять плотность затемнения в диапазоне от 2 до 8 стопов (ND2 – ND256). Фильтр предназначен для объективов с диаметром резьбы 55 мм и особенно полезен при съёмке на открытом воздухе, когда нужно контролировать экспозицию без изменения диафрагмы и выдержки.
Благодаря возможности регулировки плотности прямо на объективе, фотограф и видеограф могут быстро адаптироваться к изменяющимся погодным условиям и освещению. Фильтр изготовлен с использованием высококачественной оптики, произведённой в Германии, что гарантирует сохранение резкости и цветопередачи.
Ключевые особенности
- Регулируемая плотность 2–8 стопов (ND2 – ND256): плавное изменение затемнения вращением внешнего кольца.
- Высококачественная оптика из Германии: минимизирует потерю резкости и цветовой баланс.
- Минимальное виньетирование: фильтр оптимизирован для широкоугольных объективов.
- Упрощённая фокусировка: достаточно уменьшить значение фильтра (сделать светлее), сфокусироваться и вернуть нужную плотность — не нужно снимать фильтр.
- Тонкий профиль: снижает риск виньетирования на сверхширокоугольных объективах.
- Многослойное просветление: уменьшает блики и отражения, повышает контраст.
- Подходит для фото и видео: позволяет использовать более открытую диафрагму для малой глубины резкости на ярком солнце, а также устанавливать длинную выдержку для размытия движения (вода, облака).
Технические характеристики
- Тип фильтра: переменный нейтрально-серый (Variable ND)
- Диаметр резьбы: 55 мм
- Диапазон затемнения: 2–8 стопов (ND2 – ND256)
- Материал оптики: немецкое оптическое стекло
- Просветление: многослойное
- Профиль: тонкий (Low Profile)
- Регулировка: плавная, с рифлёным кольцом
- Маркировка: есть метки минимальной и максимальной плотности (с упором на концах)
Когда и зачем нужен переменный ND-фильтр
- Съёмка видео на открытом воздухе: позволяет выдержать «кинематографическую» выдержку (1/50 с при 25 fps) даже при ярком солнце.
- Портретная съёмка с открытой диафрагмой (f/1.4 – f/2.8): затемнение помогает избежать пересвета и получить малую глубину резкости.
- Длинные выдержки для размытия движения: съёмка водопадов, фонтанов, облаков, людей в потоке.
- Использование постоянного света (LED) со вспышкой: баланс между постоянным и импульсным светом.
Как использовать Phottix VND
- Навинтите фильтр на резьбу объектива (55 мм).
- Поворачивайте внешнее кольцо, чтобы увеличить или уменьшить затемнение.
- Сначала установите минимальную плотность, сфокусируйтесь (автофокус работает без проблем).
- Затем поверните кольцо до желаемого уровня затемнения (камера автоматически скорректирует экспозицию в режиме приоритета диафрагмы).
- В видеорежиме используйте ручной режим (M), подстраивая ISO или диафрагму при изменении плотности.
- Важно: не поворачивайте кольцо за пределы меток (обычно есть упоры на 2 и 8 стопов), чтобы избежать появления «креста» (X-образных теней).
Преимущества перед набором обычных ND-фильтров
- Один фильтр вместо нескольких: не нужно носить с собой комплект ND2, ND4, ND8, ND16, ND32, ND64, ND128, ND256.
- Быстрая смена плотности: просто поворачиваете кольцо, а не ищете нужную степень в чехле.
- Компактность: занимает минимум места в сумке.
- Удобство на площадке: можно плавно менять затемнение при изменении освещения (например, солнце вышло из-за облаков).
Ограничения и рекомендации
- На сверхширокоугольных объективах (угол более 100°) возможно лёгкое виньетирование или неравномерность затемнения по краям кадра.
- При максимальной плотности (8 стопов) на некоторых объективах может возникать «эффект креста» — появление тёмной X-образной фигуры в центре. Рекомендуется использовать в диапазоне до 7 стопов.
- Для объективов с диаметром резьбы 55 мм: если у вас другие объективы, можно использовать переходные кольца (например, Fotokvant LADU 49-55 для объективов 49 мм).
Совместимость
- Объективы с резьбой 55 мм: многие объективы Sony E, Fujifilm X, Nikon и Canon с таким диаметром.
- Через переходные кольца: можно использовать на объективах с другими диаметрами (например, 49 мм, 52 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм).
Уход и хранение
- Храните фильтр в сухом месте, в футляре или пластиковом боксе.
- Перед установкой очищайте резьбу объектива от песка и пыли.
- При загрязнении оптики используйте салфетку из микрофибры или карандаш для чистки линз.
- Избегайте касания оптической поверхности пальцами.