Phottix 45112 VND Variable Filter фильтр нейтрально серый регулируемый 55 мм

Описание

Phottix VND 55 мм – регулируемый нейтрально-серый фильтр для фото- и видеосъёмки

Phottix VND Variable Filter 55 мм (артикул NVF-5212) — это переменный нейтрально-серый фильтр (Variable ND), который позволяет плавно изменять плотность затемнения в диапазоне от 2 до 8 стопов (ND2 – ND256). Фильтр предназначен для объективов с диаметром резьбы 55 мм и особенно полезен при съёмке на открытом воздухе, когда нужно контролировать экспозицию без изменения диафрагмы и выдержки.

Благодаря возможности регулировки плотности прямо на объективе, фотограф и видеограф могут быстро адаптироваться к изменяющимся погодным условиям и освещению. Фильтр изготовлен с использованием высококачественной оптики, произведённой в Германии, что гарантирует сохранение резкости и цветопередачи.

Ключевые особенности

Регулируемая плотность 2–8 стопов (ND2 – ND256): плавное изменение затемнения вращением внешнего кольца.

плавное изменение затемнения вращением внешнего кольца. Высококачественная оптика из Германии: минимизирует потерю резкости и цветовой баланс.

минимизирует потерю резкости и цветовой баланс. Минимальное виньетирование: фильтр оптимизирован для широкоугольных объективов.

фильтр оптимизирован для широкоугольных объективов. Упрощённая фокусировка: достаточно уменьшить значение фильтра (сделать светлее), сфокусироваться и вернуть нужную плотность — не нужно снимать фильтр.

достаточно уменьшить значение фильтра (сделать светлее), сфокусироваться и вернуть нужную плотность — не нужно снимать фильтр. Тонкий профиль: снижает риск виньетирования на сверхширокоугольных объективах.

снижает риск виньетирования на сверхширокоугольных объективах. Многослойное просветление: уменьшает блики и отражения, повышает контраст.

уменьшает блики и отражения, повышает контраст. Подходит для фото и видео: позволяет использовать более открытую диафрагму для малой глубины резкости на ярком солнце, а также устанавливать длинную выдержку для размытия движения (вода, облака).

Технические характеристики

Тип фильтра: переменный нейтрально-серый (Variable ND)

переменный нейтрально-серый (Variable ND) Диаметр резьбы: 55 мм

55 мм Диапазон затемнения: 2–8 стопов (ND2 – ND256)

2–8 стопов (ND2 – ND256) Материал оптики: немецкое оптическое стекло

немецкое оптическое стекло Просветление: многослойное

многослойное Профиль: тонкий (Low Profile)

тонкий (Low Profile) Регулировка: плавная, с рифлёным кольцом

плавная, с рифлёным кольцом Маркировка: есть метки минимальной и максимальной плотности (с упором на концах)

Когда и зачем нужен переменный ND-фильтр

Съёмка видео на открытом воздухе: позволяет выдержать «кинематографическую» выдержку (1/50 с при 25 fps) даже при ярком солнце.

позволяет выдержать «кинематографическую» выдержку (1/50 с при 25 fps) даже при ярком солнце. Портретная съёмка с открытой диафрагмой (f/1.4 – f/2.8): затемнение помогает избежать пересвета и получить малую глубину резкости.

затемнение помогает избежать пересвета и получить малую глубину резкости. Длинные выдержки для размытия движения: съёмка водопадов, фонтанов, облаков, людей в потоке.

съёмка водопадов, фонтанов, облаков, людей в потоке. Использование постоянного света (LED) со вспышкой: баланс между постоянным и импульсным светом.

Как использовать Phottix VND

Навинтите фильтр на резьбу объектива (55 мм). Поворачивайте внешнее кольцо, чтобы увеличить или уменьшить затемнение. Сначала установите минимальную плотность, сфокусируйтесь (автофокус работает без проблем). Затем поверните кольцо до желаемого уровня затемнения (камера автоматически скорректирует экспозицию в режиме приоритета диафрагмы). В видеорежиме используйте ручной режим (M), подстраивая ISO или диафрагму при изменении плотности. Важно: не поворачивайте кольцо за пределы меток (обычно есть упоры на 2 и 8 стопов), чтобы избежать появления «креста» (X-образных теней).

Преимущества перед набором обычных ND-фильтров

Один фильтр вместо нескольких: не нужно носить с собой комплект ND2, ND4, ND8, ND16, ND32, ND64, ND128, ND256.

не нужно носить с собой комплект ND2, ND4, ND8, ND16, ND32, ND64, ND128, ND256. Быстрая смена плотности: просто поворачиваете кольцо, а не ищете нужную степень в чехле.

просто поворачиваете кольцо, а не ищете нужную степень в чехле. Компактность: занимает минимум места в сумке.

занимает минимум места в сумке. Удобство на площадке: можно плавно менять затемнение при изменении освещения (например, солнце вышло из-за облаков).

Ограничения и рекомендации

На сверхширокоугольных объективах (угол более 100°) возможно лёгкое виньетирование или неравномерность затемнения по краям кадра.

возможно лёгкое виньетирование или неравномерность затемнения по краям кадра. При максимальной плотности (8 стопов) на некоторых объективах может возникать «эффект креста» — появление тёмной X-образной фигуры в центре. Рекомендуется использовать в диапазоне до 7 стопов.

на некоторых объективах может возникать «эффект креста» — появление тёмной X-образной фигуры в центре. Рекомендуется использовать в диапазоне до 7 стопов. Для объективов с диаметром резьбы 55 мм: если у вас другие объективы, можно использовать переходные кольца (например, Fotokvant LADU 49-55 для объективов 49 мм).

Совместимость

Объективы с резьбой 55 мм: многие объективы Sony E, Fujifilm X, Nikon и Canon с таким диаметром.

многие объективы Sony E, Fujifilm X, Nikon и Canon с таким диаметром. Через переходные кольца: можно использовать на объективах с другими диаметрами (например, 49 мм, 52 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм).

Уход и хранение