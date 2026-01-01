RayLab CPL Slim фильтр поляризационный 55 мм

Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-5558 Step-Up 55-58 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 58 мм на объективах с резьбой 55 мм. Изготовлено из металла.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Поляризационный фильтр RayLab CPL Slim Pro, диаметр - 55 мм.
Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света от неметаллических поверхностей, повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс. Модель Slim Pro отличается тонкой оправой. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 55 мм.
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Переходное повышающее кольцо Fujimi FRSU-5558 Step-Up 55-58 мм.
Повышающее кольцо позволяет использовать светофильтры, бленды, крышечки и прочие аксессуары с диаметром резьбы 58 мм на объективах с резьбой 55 мм. Изготовлено из металла.
Wansen PB-0609-989 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон черный мрамор. Пластиковый студийный фон для предметной съемки. Толщина фона 0,25 мм. Легко режется и гнется, удобен в хранении в свернутом виде. Фон можно протирать и мыть, долговечен. Не рекомендуется хранить на морозе и прямых солнечных лучах. Размер 0,6х0,9 м.
Wansen PB-0609-987 PVC Waterproof texture Retro Vintage 60x90 cm пластиковый фон мрамор. Пластиковый студийный фон для предметной съемки. Толщина фона 0,25 мм. Легко режется и гнется, удобен в хранении в свернутом виде. Фон можно протирать и мыть, долговечен. Не рекомендуется хранить на морозе и прямых солнечных лучах. Размер 0,6х0,9 м.