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RayLab CPL Slim фильтр поляризационный 55 мм
RayLab CPL Slim фильтр поляризационный 55 мм

RayLab CPL Slim фильтр поляризационный 55 мм

Raylab
Артикул: DAN-7542

Поляризационный фильтр RayLab CPL Slim Pro, диаметр - 55 мм.

Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света от неметаллических поверхностей, повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс. Модель Slim Pro отличается тонкой оправой. Материал оправы - алюминиевый сплав. Диаметр фильтра - 55 мм.

Описание

RayLab CPL Slim фильтр поляризационный 55 мм

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