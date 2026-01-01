Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм

Fotokvant CAP-62-Sony - крышка для объектива диаметром 62 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-55-Sony - крышка для объектива диаметром 55 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
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Fotokvant CAP-62-Sony - крышка для объектива диаметром 62 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Fujimi FCRH55 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 55 мм.
Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Fotokvant CAP-C-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon.
Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Canon EOS DSLR камер.
Fotokvant HB-01 - шаровая голова Ballhead с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 3 кг, вес - 130 гр, высота - 58 мм.
Fotokvant CAPII-55-Clean крышка для объектива 55 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива. Подходит под все объективы с диаметром 55 мм.
GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.
Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 2, вес, г – 85, высота, см – 6. Цвет - черный.