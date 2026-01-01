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-10 %
Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм

Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-1054

Fotokvant CAP-55-Sony - крышка для объектива диаметром 55 мм.

Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

Описание

Fotokvant CAP-55-Sony крышка для объектива 55 мм

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