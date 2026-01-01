Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель

Описание

Устройство можно закрепить в любом месте, где требуется яркое освещение, при помощи магнитного крепления, крепления на «башмак» камеры или адаптера, резьбового отверстия 1/4'’. На корпусе каждого осветителя находятся три крепления «холодный башмак», которые позволят соединить несколько осветителей вместе для увеличения общей яркости источника. Встроенный литиевый аккумулятор 1800 мАч позволяет осветителю работать от 1.5 до 10 часов непрерывно в зависимости от выбранного режима работы. Индикатор заряда сигнализирует о полноте заряда батареи. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).

Характеристики:

