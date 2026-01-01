Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель

Устройство можно закрепить в любом месте, где требуется яркое освещение, при помощи магнитного крепления, крепления на «башмак» камеры или адаптера, резьбового отверстия 1/4'’. На корпусе каждого осветителя находятся три крепления «холодный башмак», которые позволят соединить несколько осветителей вместе для увеличения общей яркости источника. Встроенный литиевый аккумулятор 1800 мАч позволяет осветителю работать от 1.5 до 10 часов непрерывно в зависимости от выбранного режима работы. Индикатор заряда сигнализирует о полноте заряда батареи. Аккумулятор может заряжаться при помощи комплектного кабеля USB Type-C от компьютера, внешнего аккумулятора или от сети (сетевой адаптер приобретается дополнительно).
Характеристики:
- Выходная мощность макс - 6 В т
- Диапазон цветовой температуры - 3200K~6500K
- Освещенность - 100% (≈, 0.5м) 360
- Индекс цветопередачи CRI (≈) 95
- Диапазон яркости света 10 уровней
- Встроенный литиевый аккумулятор - 1800 мАч
- Сетевой адаптер - 5В/2A (приобретается отдельно)
- Продолжительность работы - 1.5ч~10ч
- Рабочая температура - 10~40C
- Размер - 77х66х30 мм
- Размер упаковки - 90х90х60 мм
- Вес - 110 г
- Вес с упаковкой - 160 г