Boya BY-WM4 Pro двухканальная беспроводная радиосистема

Характеристики:
- РЧ модуляция - GFSK (Гауссова частотная манипуляция)
- частотный диапазон - 2.4 ГГц (2405 - 2478 МГц)
- частотная характеристика - 35 Гц - 14 кГц ± 3 дБ
- сигнал/шум - 84 дБ или более
- искажение - 0.05% или менее (32 Ω, 1 кГц, 65 мВт выход)
- РЧ выходной уровень - 3 мВт
- выходной уровень в наушнике - 32 Ω, 65 мВт
- чувствительность приема - -90 дБ ± 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
- аудиоразъем - 3.5 мм мини-джек
- рабочий диапазон - 60 м (без препятствий)
- требования к питанию - 3 В DC (две батарейки типа ААА)
- потребляемая мощность - 3 В / 70 мА (передатчик), 3 В / 70 мА (приемник)
- размеры - 45 х 70 х 35 мм (передатчик), 45 х 70 х 35 мм (приемник)
- вес - 47 г (передатчик), 47 г (приемник)