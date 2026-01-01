Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт

Описание

Прибор легкий и компактный, с успехом может использоваться и на выездных съемках.

Яркость светового потока 2500 люкс на расстоянии 0,5 м плавно регулируется димером в пределах от 7 до 100 процентов. Цветовая температура изменяется от 3200 до 6000 К.

Кроме регулировки яркости и температуры светового потока имеется возможность изменять его направление путем изменения угла наклона головы осветителя в вертикальной плоскости.

Характеристики: