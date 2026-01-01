Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт

Прибор легкий и компактный, с успехом может использоваться и на выездных съемках.
Яркость светового потока 2500 люкс на расстоянии 0,5 м плавно регулируется димером в пределах от 7 до 100 процентов. Цветовая температура изменяется от 3200 до 6000 К.
Кроме регулировки яркости и температуры светового потока имеется возможность изменять его направление путем изменения угла наклона головы осветителя в вертикальной плоскости.
Характеристики:
- количество диодов - 228
- максимальная мощность - 20 Вт
- входное напряжение - 8,4 В
- максимальная яркость - 2500 люкс / 0,5м
- цветовая температура - сменные фильтры 6000/3200 К
- внешний usb разъем - dc 5В/2,1А
- регулируемая яркость - от 7 до 100%