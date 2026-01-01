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-14 %
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт
Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт

Fotokvant LED-228 накамерный светодиодный осветитель 20 Вт

Fotokvant
Артикул: DAN-8040

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-228.

Накамерный осветитель на базе 228 светодиодов мощностью 20 Вт, предназначен для профессиональной работы с видео- и фотокамерами. Крепление осуществляется за счет холодного башмака с прижимным кольцом. 

Описание

Прибор легкий и компактный, с успехом может использоваться и на выездных съемках.

Яркость светового потока 2500 люкс на расстоянии 0,5 м плавно регулируется димером  в пределах от 7 до 100 процентов. Цветовая температура изменяется  от 3200 до 6000 К.

Кроме регулировки яркости и температуры светового потока имеется возможность изменять его направление путем изменения угла наклона головы осветителя в вертикальной плоскости.

Характеристики:

  • количество диодов - 228
  • максимальная мощность - 20 Вт
  • входное напряжение - 8,4 В
  • максимальная яркость - 2500 люкс / 0,5м 
  • цветовая температура - сменные фильтры 6000/3200 К
  • внешний usb разъем - dc 5В/2,1А
  • регулируемая яркость - от 7 до 100%

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