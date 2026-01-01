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Raylab Crab RL-GCC1 держатель аксессуаров
Raylab Crab RL-GCC1 держатель аксессуаров
Raylab Crab RL-GCC1 держатель аксессуаров
Raylab Crab RL-GCC1 держатель аксессуаров
Raylab Crab RL-GCC1 держатель аксессуаров
Raylab Crab RL-GCC1 держатель аксессуаров

Raylab Crab RL-GCC1 держатель аксессуаров

Raylab
Артикул: DAN-7754

Raylab Crab RL-GCC1 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности диаметром до 40 мм . Минимальный диаметр отверстия – 10 мм.Подходит для винтового крепления 1/4" и 1/8". Резиновые колодки на внутренней поверхности зажима улучшают сцепление и предотвращают повреждение поверхности опоры. Максимальная нагрузка – 4 кг

Описание

Raylab Crab RL-GCC1 держатель аксессуаров

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