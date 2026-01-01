images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 штатив
Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 штатив

Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8840

Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 – легкий алюминиевый штатив для камер весом до 8 кг, вес штатива с шаровой головкой составляет 1,2 кг. Максимальная рабочая высота 1443 мм. Подойдет для тех, кому нужен компактный в сложенном виде высокий штатив с хорошей грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног и телескопической центральной колонне, штатив в сложенном виде помещается в сумку длиной 340 мм.

Описание

Шаровая головка отличается высокой прочностью и прецизионным исполнением. Все движения площадки с камерой происходят плавно и без рывков. Боковой паз на корпусе головки обеспечивает возможность наклона камеры на 90° для перевода между горизонтальным и вертикальным форматами. 

Одним из преимуществ серии Green Line является возможность преобразования штатива в монопод - одна из ног штатива съемная. Монопод можно использовать как с шаровой головкой, так и без нее, закрепляя камеру непосредственно на монтажной площадке реверсивным винтом 1/4" на 3/8"

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка - 8 кг
  • Максимальная высота - 1443 мм
  • Минимальная высота - 335 мм
  • Длина в сложенном виде - 335 мм
  • Количество секций ног - 5
  • Тип ног - одинарные
  • Тип фиксации ног - цанговый
  • Диаметр трубок ног - 22/19/16/13/10 мм
  • Тип усиления штатива - крюк для груза
  • Центральная колонна есть, съемная, 2-секционная - Ø22/19 мм
  • Винт для установки головки - 1/4", 3/8"
  • Диаметр основания - 37 мм
  • Тип головки - шаровая
  • Диаметр шара - 24 мм
  • Угол наклона головки - +40°/ -90° 
  • Винт для установки камеры - 1/4"
  • Быстросъемная площадка - есть
  • Размер площадки - 42х35 мм
  • Материал штатива - алюминиевый сплав
  • Материал головки - алюминиевый сплав
  • Вес штатива с головкой - 1.20 кг
  • Вес штатива в чехле - 1.33 кг
  • Вес в упаковке - 1.5 кг
  • Размер упаковки - 360х95х95 мм

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-12
  • Чехол для хранения и переноски
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта)
Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта)
Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта)
Арт. DAN-8646
Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта)
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 4 ч

Godox FV150 светодиодный осветитель с функцией вспышки (без пульта).

Светодиодный осветитель с функцией вспышки, мощность 150 Вт, цветовая температура 5600 ± 200 К, CRI>96, освещенность 12000 лк (100%, 1 м), регулирование мощности постоянного света 0–100%, регулирование мощности импульсного света 1/16–1/1, HSS до 1/8000 с, байонет Bowens, кронштейн-лира на шпигот 5/8", возможность дистанционного управления.

-10 %29 290 ₽
26 360 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes Studio LED COB275-kit комплект студийного оборудования
Falcon Eyes Studio LED COB275-kit комплект студийного оборудования
Арт. DAN-5436
Falcon Eyes Studio LED COB275-kit комплект студийного оборудования
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 4 ч

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes Studio LED COB275-kit.

Комплект постоянного света для студийной съемки на базе двух осветителей с COB-светодиодами Studio LED COB75 BW (5600 К, CRI>95), двух софтбоксов SB-BW, двух стоек FT-2400 высотой - 2,4 м. В комплекте пульт ДУ и сумка SKB-15 для транспортировки и хранения.

-10 %25 590 ₽
23 030 ₽
В корзину
-10 %
Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель
Арт. DAN-7784
Godox LITEMONS LED6Bi накамерный светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн, 6 ч

Осветитель Godox LITEMONS LED6Bi – легкий и очень компактный светодиодный источник света, состоящий из 64 светодиодов (bi-color, 32 светодиода «холодного» белого и 32 светодиода «теплого» белого света), общей мощностью 6Вт. Цветовая температура устанавливается в диапазоне от 3200 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%.

-10 %2 090 ₽
1 880 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.