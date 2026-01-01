Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 штатив

Описание

Шаровая головка отличается высокой прочностью и прецизионным исполнением. Все движения площадки с камерой происходят плавно и без рывков. Боковой паз на корпусе головки обеспечивает возможность наклона камеры на 90° для перевода между горизонтальным и вертикальным форматами.

Одним из преимуществ серии Green Line является возможность преобразования штатива в монопод - одна из ног штатива съемная. Монопод можно использовать как с шаровой головкой, так и без нее, закрепляя камеру непосредственно на монтажной площадке реверсивным винтом 1/4" на 3/8"

Характеристики:

