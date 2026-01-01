Falcon Eyes Green Line 1443 BHS-8 штатив

Шаровая головка отличается высокой прочностью и прецизионным исполнением. Все движения площадки с камерой происходят плавно и без рывков. Боковой паз на корпусе головки обеспечивает возможность наклона камеры на 90° для перевода между горизонтальным и вертикальным форматами.
Одним из преимуществ серии Green Line является возможность преобразования штатива в монопод - одна из ног штатива съемная. Монопод можно использовать как с шаровой головкой, так и без нее, закрепляя камеру непосредственно на монтажной площадке реверсивным винтом 1/4" на 3/8"
Характеристики:
- Максимальная нагрузка - 8 кг
- Максимальная высота - 1443 мм
- Минимальная высота - 335 мм
- Длина в сложенном виде - 335 мм
- Количество секций ног - 5
- Тип ног - одинарные
- Тип фиксации ног - цанговый
- Диаметр трубок ног - 22/19/16/13/10 мм
- Тип усиления штатива - крюк для груза
- Центральная колонна есть, съемная, 2-секционная - Ø22/19 мм
- Винт для установки головки - 1/4", 3/8"
- Диаметр основания - 37 мм
- Тип головки - шаровая
- Диаметр шара - 24 мм
- Угол наклона головки - +40°/ -90°
- Винт для установки камеры - 1/4"
- Быстросъемная площадка - есть
- Размер площадки - 42х35 мм
- Материал штатива - алюминиевый сплав
- Материал головки - алюминиевый сплав
- Вес штатива с головкой - 1.20 кг
- Вес штатива в чехле - 1.33 кг
- Вес в упаковке - 1.5 кг
- Размер упаковки - 360х95х95 мм