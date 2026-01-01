Fotokvant FLH-11 – винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма.
Предназначен для всех видов преспособлений с резьбовым отверстием 3/8" на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RFLH-38 держатель с креплением на горячий башмак. Держатель изготовлен из алюминия и имеет 3 площадки типа "холодный башмак" для установки дополнительного оборудования. Например led панель, микрофон и т.д. Так же на держателе есть 2 отверстия с резьбой 3/8" и 8 отверстий с резьбой 1/4". Может быть установлен в камеру в "горячий башмак" или на стойку или штатив на резьбу 1/4 ". Размеры держателя 144х25 мм. Вес 58 гр.
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Fotokvant FLH-11 – винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма.
Предназначен для всех видов преспособлений с резьбовым отверстием 3/8" на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов.
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