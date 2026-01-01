YongNuo YN116 осветитель светодиодный

Прибор обладает возможностью регулировки яркости каждой группы светодиодов, он имеет два регулятора яркости для каждой из групп.
Осветитель может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970, NP-F550, NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 7,2-9 V 2 A (приобретается отдельно).
Для удобства использования прибор снабжен адаптером L-типа для установки светильника на мини площадку, а также он позволяет установить светильник на любой фотоштатив со стандартным винтом 1/4 дюйма.
Характеристики:
- количество светодиодов - 116 SMD LED
- цветовая температура - 3200-5500 K
- диммер - да
- индекс цветопередачи - более 95
- мощность - 12 Вт
- яркость в LUX - 800(0,5м@5500K)/750(0,5м@3200K)
- размер - 174х131х19,6 мм
- вес - 264 г