YongNuo YN116 осветитель светодиодный

Описание

Прибор обладает возможностью регулировки яркости каждой группы светодиодов, он имеет два регулятора яркости для каждой из групп.

Осветитель может работать от литий ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), типа NP-F970, NP-F550, NP-F750, либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 7,2-9 V 2 A (приобретается отдельно).

Для удобства использования прибор снабжен адаптером L-типа для установки светильника на мини площадку, а также он позволяет установить светильник на любой фотоштатив со стандартным винтом 1/4 дюйма.

Характеристики: