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YongNuo YN685II Canon Speedlite вспышка для Canon
YongNuo YN685II Canon Speedlite вспышка для Canon
YongNuo YN685II Canon Speedlite вспышка для Canon

YongNuo YN685II Canon Speedlite вспышка для Canon

Yongnuo
Артикул: DAN-9785

Поддерживает ручной запуск и дистанционное управление с помощью YN560-TX и YN560IV, беспроводное групповое управление с помощью триггеров RF-605 и базовую синхронизацию с радиосинхронизаторами RF-603 и RF-603 II. Как и другие модели Yongnuo, YN685 II имеет GN60 (на 200 мм), HSS, диапазон масштабирования от 20 мм (14 мм с включенным выдвижным диффузором) до 200 мм и время перезарядки 2 секунды.

Описание

Тип вспышки: обычная

Совместимые камеры - Canon

Максимальное время перезарядки, с - 2

Дисплей - Есть

Беспроводная - Есть

Поворотная головка - Есть

Угол поворота вверх, градусов - 90

Угол поворота вниз, градусов - 7

Угол поворота по горизонтали, градусов - 180

Зум - автоматический, ручной

Широкоугольный диффузор - Есть

Ручная регулировка мощности - Есть

Экспокоррекция - Есть

Брекетинг - Есть

Передача информации о цветовой температуре - Нет


Синхронизация по задней шторке затвора - Есть

Синхронизация с другими вспышками - режим ведущей вспышки, режим ведомой вспышки, разъем внешней синхронизации


Режимы работы

Быстрая вспышка - Есть

Стробоскопическая вспышка - Есть

Пилотный свет - Нет

Подсветка автофокуса - Есть

Тип элементов питания: AA

Количество элементов питания: 4


Автоматическое отключение: Нет

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