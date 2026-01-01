YongNuo YN685II Canon Speedlite вспышка для Canon

Тип вспышки: обычная
Совместимые камеры - Canon
Максимальное время перезарядки, с - 2
Дисплей - Есть
Беспроводная - Есть
Поворотная головка - Есть
Угол поворота вверх, градусов - 90
Угол поворота вниз, градусов - 7
Угол поворота по горизонтали, градусов - 180
Зум - автоматический, ручной
Широкоугольный диффузор - Есть
Ручная регулировка мощности - Есть
Экспокоррекция - Есть
Брекетинг - Есть
Передача информации о цветовой температуре - Нет
Синхронизация по задней шторке затвора - Есть
Синхронизация с другими вспышками - режим ведущей вспышки, режим ведомой вспышки, разъем внешней синхронизации
Режимы работы
Быстрая вспышка - Есть
Стробоскопическая вспышка - Есть
Пилотный свет - Нет
Подсветка автофокуса - Есть
Тип элементов питания: AA
Количество элементов питания: 4
Автоматическое отключение: Нет