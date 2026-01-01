YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon

Описание

Вспышка с поддержкой протокола RT wireless Canon (беспроводное управление TTL вспышками), является продолжением RT-серии компании Yongnuo.

От предыдущей модели отличается наличием светодиодов, используемых как видеосвет при видеосъемке. Температура света сбалансирована под дневное освещение, в комплекте также идет оранжевый фильтр.

Для обновления программного обеспечения оснащена USB-интерфейсом. Поддерживается функция беспроводного оптического ведомого режима. Кроме того, вспышка поддерживает беспроводной оптический TTL-режим, совместимый как с протоколом Canon, так и с протоколом Nikon, также поддерживает режимы оптической ловушки S1 и S2. Поддерживает автоматический и мануальный режим зуммирования головы вспышки YN968EX-RT. Зуммирование вспышки можно изменять в диапазоне 20-200 миллиметров. Настройки сохраняются автоматически, есть поддержка индивидуальных настроек пользователя (Fn).

Характеристики: