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YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon

YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon

Yongnuo
Артикул: NVF-9875

YongNuo Speedlite YN-968EX-RT - вспышка накамерная для системы Canon.

Вспышка может работать как ведущей, так и ведомой в системе Canon RT. Она полностью совместима с Yongnuo YN-E3-RT и системой вспышки Canon 600EX-RT и передатчика Сanon ST-E3-RT.

Описание

Вспышка с поддержкой протокола RT wireless Canon (беспроводное управление TTL вспышками), является продолжением RT-серии компании Yongnuo.

От предыдущей модели отличается наличием светодиодов, используемых как видеосвет при видеосъемке. Температура света сбалансирована под дневное освещение, в комплекте также идет оранжевый фильтр.

Для обновления программного обеспечения оснащена USB-интерфейсом. Поддерживается функция беспроводного оптического ведомого режима. Кроме того, вспышка поддерживает беспроводной оптический TTL-режим, совместимый как с протоколом Canon, так и с протоколом Nikon, также поддерживает режимы оптической ловушки S1 и S2. Поддерживает автоматический и мануальный режим зуммирования головы вспышки YN968EX-RT. Зуммирование вспышки можно изменять в диапазоне 20-200 миллиметров. Настройки сохраняются автоматически, есть поддержка индивидуальных настроек пользователя (Fn).

Характеристики:

  • максимальное ведущее число - 60 (ISO 100, 105 мм)
  • цветовая температура - 5600K
  • режим TTL - есть
  • режим Slave TTL - есть
  • режим Master TTL - есть
  • ручная настройка мощности - 1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64 - 1/128 (шаг 1/3 ev)
  • высокоскоростная синхронизацияесть - есть (до 1/8000 сек)
  • зум рефлектора,мм - 20 – 105
  • режимы работы вспышки - TTL, Manual, Auto, Multi, Master RT TTL, Gr grouping flash, Slave RT TTL, 2 оптических режима (SD, SF)
  • питание - 4 элемента АА/LR6

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