YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon

Вспышка с поддержкой протокола RT wireless Canon (беспроводное управление TTL вспышками), является продолжением RT-серии компании Yongnuo.
От предыдущей модели отличается наличием светодиодов, используемых как видеосвет при видеосъемке. Температура света сбалансирована под дневное освещение, в комплекте также идет оранжевый фильтр.
Для обновления программного обеспечения оснащена USB-интерфейсом. Поддерживается функция беспроводного оптического ведомого режима. Кроме того, вспышка поддерживает беспроводной оптический TTL-режим, совместимый как с протоколом Canon, так и с протоколом Nikon, также поддерживает режимы оптической ловушки S1 и S2. Поддерживает автоматический и мануальный режим зуммирования головы вспышки YN968EX-RT. Зуммирование вспышки можно изменять в диапазоне 20-200 миллиметров. Настройки сохраняются автоматически, есть поддержка индивидуальных настроек пользователя (Fn).
Характеристики:
- максимальное ведущее число - 60 (ISO 100, 105 мм)
- цветовая температура - 5600K
- режим TTL - есть
- режим Slave TTL - есть
- режим Master TTL - есть
- ручная настройка мощности - 1/1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 - 1/64 - 1/128 (шаг 1/3 ev)
- высокоскоростная синхронизацияесть - есть (до 1/8000 сек)
- зум рефлектора,мм - 20 – 105
- режимы работы вспышки - TTL, Manual, Auto, Multi, Master RT TTL, Gr grouping flash, Slave RT TTL, 2 оптических режима (SD, SF)
- питание - 4 элемента АА/LR6