накамерные вспышки для Sony

В интернет-магазине Фотогора продаются накамерные вспышки для Sony, полностью совместимые с камерами японского производителя. Мы предлагаем импульсный свет, которым можно управлять не только вручную. Вспышки, установленные на горячий башмак камер, быстро «опознаются» фототехникой, и все их функции работают корректно.

В каталоге Фотогора представлено оборудование YongNuo, Grifon, Nissin, Godox и других проверенных производителей

Оно позволяет сэкономить на приобретении вспышки, не теряя в ее функциональности и надежности. Наш магазин предлагает накамерные вспышки, с которыми фотограф получает весь функционал, необходимый в работе: медленную или высокоскоростную синхронизацию, беспроводной запуск, TTL, режим стробоскопа (multi) и т.д.

В нашем каталоге есть комплекты с полезными аксессуарами - портретной тарелкой, оранжевым фильтром, ножкой-подставкой, чехлом. Также мы продаем универсальные вспышки, совместимые с фототехникой Sony/Minolta через переходник (приобретается отдельно).

Сотрудники магазина предоставят экспертные консультации по выбору цветовой температуры, мощности и прочих характеристик

Среди доступных функций, которыми оснащаются вспышки, есть:

  • встроенный радиосинхронизатор для Sony;
  • поддержка оптических режимов S1 и S2, радиорежима Slave, Sony TTL;
  • защита внутренней сети от перегрузки и короткого замыкания;
  • радиоприемник и передатчик, позволяющие использовать оборудование для дистанционного запуска других вспышек;
  • современный LCD-дисплей для отображения настроек работы;
  • полимерные аккумуляторные батареи для долгой автономной работы вспышки и т.д.

Обратитесь к нашим консультантам, и они помогут выбрать накамерную вспышку под вашу камеру и особенности съемки.

Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Godox V350S KIT - фотовспышка накамерная для системы Sony.

Данная модель TTL-вспышки включает в себя такие конструктивные новшества, как высокоскоростная синхронизация HSS (1/8000), встроенная радиосистема с частотой 2,4 ГГц и перезаряжаемая литий-ионная батарея. 

Metz 52AF-1 вспышка для камер Sony
Metz 52AF-1 – накамерная вспышка для зеркальных фотоаппаратов системы Sony от известного немецкого производителя. Ведущее число 52 (для ISO 100). Первая в мире модель, оборудованная поворотным сенсорным дисплеем панели управления. Мощность, элегантность и надежность – для любителей и профессиональных фотографов.

YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.

YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100). 

Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.

Используется с фотокамерами Sony и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.

