Интернет-магазин Фотогора предлагает технологичные накамерные вспышки для Canon с широким диапазоном функциональных и ценовых характеристик. Мы предлагаем как оригинальную продукцию ведущего мирового изготовителя фотокамер, так и их аналоги гарантированно высокого качества — свет производства YongNuo, Grifon, Godox и других компаний.

Особенности накамерного света для систем Canon

Накамерные вспышки для систем Canon из нашего каталога могут работать в качестве ведущих или ведомых, использоваться для студийной, репортажной съемки. В ряде моделей предусмотрены светодиоды для видеосъемки, оранжевые фильтры, откидные широкоугольные рассеиватели и прочие аксессуары в комплекте. В зависимости от серии и производителя, вспышки поддерживают разные режимы — ручной и автоматический, E-TTL, стробоскоп, беспроводной оптический и т.д.

В нашем каталоге вы найдете электронный свет с широким набором функций

  • беспроводной оптический TTL-режим, совместимый с протоколами Canon и Nikon;
  • зуммирование вспышки, изменяемое от 20 мм до 200 мм или в другом диапазоне;
  • выставление индивидуальных настроек с автоматическим сохранением;
  • автоматический масштабируемый угол подсветки;
  • высокоскоростная синхронизация;
  • увеличенный информативный дисплей с подсветкой, которую можно отключить;
  • USB-интерфейс для простого обновления ПО;
  • индикация уровня мощности, защита от перегрева, режим энергосбережения и т.д.

Ведущее число, глубина регулировки, цветовая температура, длительность импульса и прочие характеристики зависят от модели.

Обратитесь к экспертам магазина Фотогора — они проконсультируют вас и помогут выбрать накамерную вспышку под задачу и условия съемки.

YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo Speedlite YN-968EX-RT - вспышка накамерная для системы Canon.

Вспышка может работать как ведущей, так и ведомой в системе Canon RT. Она полностью совместима с Yongnuo YN-E3-RT и системой вспышки Canon 600EX-RT и передатчика Сanon ST-E3-RT.

YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.

YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo Speedlite YN-600EX-RT II - вспышка накамерная для системы Canon.

Вспышка с поддержкой режимов экспозамера E-TTL и встроенным модулем радиосинхронизации.

YongNuo YN685II Canon Speedlite вспышка для Canon
Поддерживает ручной запуск и дистанционное управление с помощью YN560-TX и YN560IV, беспроводное групповое управление с помощью триггеров RF-605 и базовую синхронизацию с радиосинхронизаторами RF-603 и RF-603 II. Как и другие модели Yongnuo, YN685 II имеет GN60 (на 200 мм), HSS, диапазон масштабирования от 20 мм (14 мм с включенным выдвижным диффузором) до 200 мм и время перезарядки 2 секунды.

YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100). 

YongNuo YN568EXIII C Speedlite вспышка для Canon
YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Canon.

Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.

Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц для Canon.

Используется с фотокамерами Canon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.

Cullmann CUlight FR 60C накамерная фотовспышка для Canon
Cullmann CUlight FR 60C накамерная фотовспышка для Canon
Cullmann CUlight FR 60C - накамерная фотовспышка для системы Canon.

Вспышка выполнена из качественного прочного пластика. Модель рассчитана на использование и в динамичных условиях репортажа, и для работы в студии. Подвижные элементы (голова, замок горячего башмака и крышка батарейного отсека) плотно подогнаны.

Nissin MG10 + Air-10s вспышка + синхронизатор для Canon E-TTL/ E-TTL II
Nissin MG10 + Air-10s - комплект, в который входит мощная вспышка молоткового типа и радиотрансмиттер для фотокамер Canon.

Вспышка поддерживает беспроводную систему NAS, управление по радиоканалу 2,4 ГГц. Ведущее число при ISO 100 на 200 мм - 80 м. Диапазон зуммирования 18-200 мм. Поддержка режима TTL. Радиотрансмиттер управляет вспышками системы NAS по радиоканалу 2,4 ГГц на расстоянии до 100 м.

Godox Ving V350C TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Canon
Godox Ving V350C TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Canon
Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL, аккумуляторная для Canon.

Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-C возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).

Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon.

Вспышка Godox ThinkLite TT685IIC TTL для камер Canon – усовершенствованная версия накамерных вспышек ThinkLite TT685C, которая сохранила все основные функции и получила новые возможности. Подойдет для репортажной съемки, фотографирования различных мероприятий, художественной фотосъемки в студии.

ThinkLite TT685IIC совместимы с системами Е-TTL, что делает их отличным вариантом для камер стандарта Canon в качестве единственной или ведущей вспышки, а также ведомой вспышки для использования вне камеры (любого производителя).

Godox Ving V860IIIC TTL накамерная вспышка для Canon
Godox Ving V860IIIC TTL накамерная вспышка для Canon.

Ведущее число 60, совместимость с Canon, дополнительный источник постоянного света LED 2Вт 5300±200К, быстрое переключение между режимами Е-TTL II и ручным M, поддержка системы беспроводной синхронизации Godox X, высокоскоростная синхронизация HSS, режим стробоскоп Multi, режим ведомой вспышки S1/S2, наклон и поворот головки, ЖК-дисплей, питание от аккумулятора, компактное зарядное устройство и чехол в комплекте.

Godox V1Pro C TTL вспышка накамерная для Canon
Вспышка для камер Canon EOS (E-TTLII) с круглой головкой, делает до 100 непрерывных снимков на полной мощности, оснащена внешней вспышкой SU-1 и переключателем TTL/M в один клик. Мощность 76 Дж, импульс 1/300 до 1/20000 сек. Дает равномерный, мягкий и стабильный световой эффект, обеспечивает беспроводную передачу и приём 2.4G, гибкость угла съёмки и совместимость с различными наборами Godox.

