накамерные вспышки для Canon

YongNuo Speedlite YN-968EX-RT - вспышка накамерная для системы Canon.
Вспышка может работать как ведущей, так и ведомой в системе Canon RT. Она полностью совместима с Yongnuo YN-E3-RT и системой вспышки Canon 600EX-RT и передатчика Сanon ST-E3-RT.
YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.
YongNuo Speedlite YN-600EX-RT II - вспышка накамерная для системы Canon.
Вспышка с поддержкой режимов экспозамера E-TTL и встроенным модулем радиосинхронизации.
Поддерживает ручной запуск и дистанционное управление с помощью YN560-TX и YN560IV, беспроводное групповое управление с помощью триггеров RF-605 и базовую синхронизацию с радиосинхронизаторами RF-603 и RF-603 II. Как и другие модели Yongnuo, YN685 II имеет GN60 (на 200 мм), HSS, диапазон масштабирования от 20 мм (14 мм с включенным выдвижным диффузором) до 200 мм и время перезарядки 2 секунды.
YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.
Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100).
YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Canon.
Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц для Canon.
Используется с фотокамерами Canon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.
Cullmann CUlight FR 60C - накамерная фотовспышка для системы Canon.
Вспышка выполнена из качественного прочного пластика. Модель рассчитана на использование и в динамичных условиях репортажа, и для работы в студии. Подвижные элементы (голова, замок горячего башмака и крышка батарейного отсека) плотно подогнаны.
Nissin MG10 + Air-10s - комплект, в который входит мощная вспышка молоткового типа и радиотрансмиттер для фотокамер Canon.
Вспышка поддерживает беспроводную систему NAS, управление по радиоканалу 2,4 ГГц. Ведущее число при ISO 100 на 200 мм - 80 м. Диапазон зуммирования 18-200 мм. Поддержка режима TTL. Радиотрансмиттер управляет вспышками системы NAS по радиоканалу 2,4 ГГц на расстоянии до 100 м.
Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL, аккумуляторная для Canon.
Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-C возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon.
Вспышка Godox ThinkLite TT685IIC TTL для камер Canon – усовершенствованная версия накамерных вспышек ThinkLite TT685C, которая сохранила все основные функции и получила новые возможности. Подойдет для репортажной съемки, фотографирования различных мероприятий, художественной фотосъемки в студии.
ThinkLite TT685IIC совместимы с системами Е-TTL, что делает их отличным вариантом для камер стандарта Canon в качестве единственной или ведущей вспышки, а также ведомой вспышки для использования вне камеры (любого производителя).
Godox Ving V860IIIC TTL накамерная вспышка для Canon.
Ведущее число 60, совместимость с Canon, дополнительный источник постоянного света LED 2Вт 5300±200К, быстрое переключение между режимами Е-TTL II и ручным M, поддержка системы беспроводной синхронизации Godox X, высокоскоростная синхронизация HSS, режим стробоскоп Multi, режим ведомой вспышки S1/S2, наклон и поворот головки, ЖК-дисплей, питание от аккумулятора, компактное зарядное устройство и чехол в комплекте.
Вспышка для камер Canon EOS (E-TTLII) с круглой головкой, делает до 100 непрерывных снимков на полной мощности, оснащена внешней вспышкой SU-1 и переключателем TTL/M в один клик. Мощность 76 Дж, импульс 1/300 до 1/20000 сек. Дает равномерный, мягкий и стабильный световой эффект, обеспечивает беспроводную передачу и приём 2.4G, гибкость угла съёмки и совместимость с различными наборами Godox.
Wansen
