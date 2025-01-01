Интернет-магазин Фотогора предлагает технологичные накамерные вспышки для Canon с широким диапазоном функциональных и ценовых характеристик. Мы предлагаем как оригинальную продукцию ведущего мирового изготовителя фотокамер, так и их аналоги гарантированно высокого качества — свет производства YongNuo, Grifon, Godox и других компаний.

Особенности накамерного света для систем Canon

Накамерные вспышки для систем Canon из нашего каталога могут работать в качестве ведущих или ведомых, использоваться для студийной, репортажной съемки. В ряде моделей предусмотрены светодиоды для видеосъемки, оранжевые фильтры, откидные широкоугольные рассеиватели и прочие аксессуары в комплекте. В зависимости от серии и производителя, вспышки поддерживают разные режимы — ручной и автоматический, E-TTL, стробоскоп, беспроводной оптический и т.д.

В нашем каталоге вы найдете электронный свет с широким набором функций

беспроводной оптический TTL-режим, совместимый с протоколами Canon и Nikon;

зуммирование вспышки, изменяемое от 20 мм до 200 мм или в другом диапазоне;

выставление индивидуальных настроек с автоматическим сохранением;

автоматический масштабируемый угол подсветки;

высокоскоростная синхронизация;

увеличенный информативный дисплей с подсветкой, которую можно отключить;

USB-интерфейс для простого обновления ПО;

индикация уровня мощности, защита от перегрева, режим энергосбережения и т.д.

Ведущее число, глубина регулировки, цветовая температура, длительность импульса и прочие характеристики зависят от модели.

Обратитесь к экспертам магазина Фотогора — они проконсультируют вас и помогут выбрать накамерную вспышку под задачу и условия съемки.