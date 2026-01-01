Godox Ving V860IIIO TTL накамерная вспышка для Olympus/Panasonic

Описание

Накамерная вспышка Godox Ving V860IIIO TTL для Olympus/Panasonic

Godox Ving V860IIIO — это мощная и функциональная накамерная вспышка, разработанная для фотографов, работающих с системами Olympus и Panasonic. Модель поддерживает TTL, оснащена встроенной беспроводной системой Godox X и литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим длительное время работы и быструю перезарядку.

Основные характеристики

Модель V860III O

Совместимые камеры Olympus/Panasonic (TTL)

Режимы управления TTL и ручной

Ведущее число 60 (м, ISO100)

Количество вспышек 480 импульсов (при полной мощности)

Время перезарядки Около 1,5с

Длительность импульса 1/300с-1/20000с

Угол подсветки от 20 до 200 мм

Автоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения)Ручной зум

Поворот/наклон головки вспышки: от 0˚до 330˚ горизонтально и от -7˚ до 120˚ вертикально

Компенсация вспышки (FEC) Ручная FEC и FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC и FEB могут комбинироваться)

Блокировка экспозиции Кнопками <FEL> или <*>

Подсветка автофокуса Эффективное расстояние (приблиз.)В центре: 0,6~10мПо краям: 0,6~5 м

Энергосбережение Автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки)

Методы синхронизации беспроводная синхронизация, «горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2,5 мм

Режимы синхронизации Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке

Режим стробоскопа Есть (до 90 импульсов, 100 Гц)

Пилотный свет LED 2Вт 5300±200К

Режимы беспроводного управления - Режим ведущей вспышки (Master), режим ведомой вспышки (Slave), Выкл.

Беспроводное управление Godox X (5 групп, 32 канала, ID 01…99)

Частотный диапазон 2.4ГГц (2413.0…2465.0МГц)

Радиус передачи сигнала (приблиз.) 100 м

Источник питания Li-ion батарея 7,2В 2600мАч

Размеры 195х75х59мм

Размеры упаковки 225х205х95мм

Вес 410г/530г (без/с аккумулятором)

Вес с упаковкой 0.99 кг

Ключевые особенности

Поддержка TTL и ручного режима: Обеспечивает точную автоматическую работу с камерами Olympus/Panasonic, а также гибкость ручной настройки.

Обеспечивает точную автоматическую работу с камерами Olympus/Panasonic, а также гибкость ручной настройки. Беспроводная система Godox X: Встроенный приемопередатчик 2.4 ГГц с дальностью до 100 м, 32 каналами, 5 группами и ID. Может работать как ведущая или ведомая вспышка.

Встроенный приемопередатчик 2.4 ГГц с дальностью до 100 м, 32 каналами, 5 группами и ID. Может работать как ведущая или ведомая вспышка. Высокоскоростная синхронизация (HSS): Поддерживает синхронизацию с выдержками до 1/8000 с.

Поддерживает синхронизацию с выдержками до 1/8000 с. Пилотный светодиод: Встроенный LED 2 Вт с регулируемой яркостью в 10 ступеней помогает при фокусировке и создает постоянный свет для съемки.

Встроенный LED 2 Вт с регулируемой яркостью в 10 ступеней помогает при фокусировке и создает постоянный свет для съемки. Быстродействующий литий-ионный аккумулятор: Обеспечивает до 480 импульсов на полной мощности и время перезарядки всего 1.5 секунды.

Обеспечивает до 480 импульсов на полной мощности и время перезарядки всего 1.5 секунды. Режим стробоскопа (Multi): Позволяет создавать эффект многократной вспышки.

Позволяет создавать эффект многократной вспышки. Металлическое крепление "горячий башмак": Обеспечивает надежную фиксацию на камере.

Для чего используется

Вспышка V860IIIO является универсальным инструментом для профессиональных и продвинутых фотографов, работающих в различных жанрах: