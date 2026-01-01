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Godox Ving V860IIIO TTL накамерная вспышка для Olympus/Panasonic
Godox Ving V860IIIO TTL накамерная вспышка для Olympus/Panasonic
Godox Ving V860IIIO TTL накамерная вспышка для Olympus/Panasonic
Godox Ving V860IIIO TTL накамерная вспышка для Olympus/Panasonic
Godox Ving V860IIIO TTL накамерная вспышка для Olympus/Panasonic

Godox Ving V860IIIO TTL накамерная вспышка для Olympus/Panasonic

Godox
Артикул: MTG-0545

Godox Ving V860IIIO TTL накамерная вспышка для Olympus/Panasonic. Ведущее число 60, совместимость с Olympus/Panasonic, дополнительный источник постоянного света LED 2Вт 5300±200К, быстрое переключение между режимами TTL и ручным M, поддержка системы беспроводной синхронизации Godox X, высокоскоростная синхронизация HSS, режим стробоскоп Multi, режим ведомой вспышки S1/S2, наклон и поворот головки, ЖК-дисплей, питание от аккумулятора, компактное зарядное устройство и чехол в комплекте.

Описание

Накамерная вспышка Godox Ving V860IIIO TTL для Olympus/Panasonic

Godox Ving V860IIIO — это мощная и функциональная накамерная вспышка, разработанная для фотографов, работающих с системами Olympus и Panasonic. Модель поддерживает TTL, оснащена встроенной беспроводной системой Godox X и литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим длительное время работы и быструю перезарядку.

Основные характеристики

  • Модель V860III O
  • Совместимые камеры Olympus/Panasonic (TTL)
  • Режимы управления TTL и ручной
  • Ведущее число 60 (м, ISO100)
  • Количество вспышек 480 импульсов (при полной мощности)
  • Время перезарядки Около 1,5с
  • Длительность импульса 1/300с-1/20000с
  • Угол подсветки от 20 до 200 мм
  • Автоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения)Ручной зум
  • Поворот/наклон головки вспышки: от 0˚до 330˚ горизонтально и от -7˚ до 120˚ вертикально
  • Компенсация вспышки (FEC) Ручная FEC и FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC и FEB могут комбинироваться)
  • Блокировка экспозиции Кнопками <FEL> или <*>
  • Подсветка автофокуса Эффективное расстояние (приблиз.)В центре: 0,6~10мПо краям: 0,6~5 м
  • Энергосбережение Автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки)
  • Методы синхронизации беспроводная синхронизация, «горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2,5 мм
  • Режимы синхронизации Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
  • Режим стробоскопа Есть (до 90 импульсов, 100 Гц)
  • Пилотный свет LED 2Вт 5300±200К
  • Режимы беспроводного управления - Режим ведущей вспышки (Master), режим ведомой вспышки (Slave), Выкл.
  • Беспроводное управление Godox X (5 групп, 32 канала, ID 01…99)
  • Частотный диапазон 2.4ГГц (2413.0…2465.0МГц)
  • Радиус передачи сигнала (приблиз.) 100 м
  • Источник питания Li-ion батарея 7,2В 2600мАч
  • Размеры 195х75х59мм
  • Размеры упаковки 225х205х95мм
  • Вес 410г/530г (без/с аккумулятором)
  • Вес с упаковкой 0.99 кг

Ключевые особенности

  • Поддержка TTL и ручного режима: Обеспечивает точную автоматическую работу с камерами Olympus/Panasonic, а также гибкость ручной настройки.
  • Беспроводная система Godox X: Встроенный приемопередатчик 2.4 ГГц с дальностью до 100 м, 32 каналами, 5 группами и ID. Может работать как ведущая или ведомая вспышка.
  • Высокоскоростная синхронизация (HSS): Поддерживает синхронизацию с выдержками до 1/8000 с.
  • Пилотный светодиод: Встроенный LED 2 Вт с регулируемой яркостью в 10 ступеней помогает при фокусировке и создает постоянный свет для съемки.
  • Быстродействующий литий-ионный аккумулятор: Обеспечивает до 480 импульсов на полной мощности и время перезарядки всего 1.5 секунды.
  • Режим стробоскопа (Multi): Позволяет создавать эффект многократной вспышки.
  • Металлическое крепление "горячий башмак": Обеспечивает надежную фиксацию на камере.

Для чего используется

Вспышка V860IIIO является универсальным инструментом для профессиональных и продвинутых фотографов, работающих в различных жанрах:

  • Репортажная и событийная съемка: Быстрая перезарядка и высокая мощность позволяют не упускать важные моменты.
  • Портретная съемка: Возможность работы с отраженным светом и высокоскоростная синхронизация.
  • Выездная и студийная съемка: Работа в качестве ведущей или ведомой вспышки в многоламповых схемах Godox X.
  • Креативная съемка: Использование стробоскопического режима и пилотного света для творческих эффектов.

Комплектация

  • Вспышка Godox Ving V860IIIO — 1 шт.
  • Литий-ионный аккумулятор VB-26A — 1 шт.
  • Зарядное устройство — 1 шт.
  • Кабель USB — 1 шт.
  • Сетевой адаптер — 1 шт.
  • Мини-подставка — 1 шт.
  • Чехол для хранения — 1 шт.
  • Руководство и гарантийный талон — 1 шт.

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