Godox Ving V860IIIO TTL накамерная вспышка для Olympus/Panasonic

Накамерная вспышка Godox Ving V860IIIO TTL для Olympus/Panasonic
Godox Ving V860IIIO — это мощная и функциональная накамерная вспышка, разработанная для фотографов, работающих с системами Olympus и Panasonic. Модель поддерживает TTL, оснащена встроенной беспроводной системой Godox X и литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим длительное время работы и быструю перезарядку.
Основные характеристики
- Модель V860III O
- Совместимые камеры Olympus/Panasonic (TTL)
- Режимы управления TTL и ручной
- Ведущее число 60 (м, ISO100)
- Количество вспышек 480 импульсов (при полной мощности)
- Время перезарядки Около 1,5с
- Длительность импульса 1/300с-1/20000с
- Угол подсветки от 20 до 200 мм
- Автоматический зум (угол подсветки выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения)Ручной зум
- Поворот/наклон головки вспышки: от 0˚до 330˚ горизонтально и от -7˚ до 120˚ вертикально
- Компенсация вспышки (FEC) Ручная FEC и FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC и FEB могут комбинироваться)
- Блокировка экспозиции Кнопками <FEL> или <*>
- Подсветка автофокуса Эффективное расстояние (приблиз.)В центре: 0,6~10мПо краям: 0,6~5 м
- Энергосбережение Автоматическое отключение после 90 секунд бездействия (60 минут в режиме ведомой вспышки)
- Методы синхронизации беспроводная синхронизация, «горячий башмак», гнездо для синхрокабеля 2,5 мм
- Режимы синхронизации Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
- Режим стробоскопа Есть (до 90 импульсов, 100 Гц)
- Пилотный свет LED 2Вт 5300±200К
- Режимы беспроводного управления - Режим ведущей вспышки (Master), режим ведомой вспышки (Slave), Выкл.
- Беспроводное управление Godox X (5 групп, 32 канала, ID 01…99)
- Частотный диапазон 2.4ГГц (2413.0…2465.0МГц)
- Радиус передачи сигнала (приблиз.) 100 м
- Источник питания Li-ion батарея 7,2В 2600мАч
- Размеры 195х75х59мм
- Размеры упаковки 225х205х95мм
- Вес 410г/530г (без/с аккумулятором)
- Вес с упаковкой 0.99 кг
Ключевые особенности
- Поддержка TTL и ручного режима: Обеспечивает точную автоматическую работу с камерами Olympus/Panasonic, а также гибкость ручной настройки.
- Беспроводная система Godox X: Встроенный приемопередатчик 2.4 ГГц с дальностью до 100 м, 32 каналами, 5 группами и ID. Может работать как ведущая или ведомая вспышка.
- Высокоскоростная синхронизация (HSS): Поддерживает синхронизацию с выдержками до 1/8000 с.
- Пилотный светодиод: Встроенный LED 2 Вт с регулируемой яркостью в 10 ступеней помогает при фокусировке и создает постоянный свет для съемки.
- Быстродействующий литий-ионный аккумулятор: Обеспечивает до 480 импульсов на полной мощности и время перезарядки всего 1.5 секунды.
- Режим стробоскопа (Multi): Позволяет создавать эффект многократной вспышки.
- Металлическое крепление "горячий башмак": Обеспечивает надежную фиксацию на камере.
Для чего используется
Вспышка V860IIIO является универсальным инструментом для профессиональных и продвинутых фотографов, работающих в различных жанрах:
- Репортажная и событийная съемка: Быстрая перезарядка и высокая мощность позволяют не упускать важные моменты.
- Портретная съемка: Возможность работы с отраженным светом и высокоскоростная синхронизация.
- Выездная и студийная съемка: Работа в качестве ведущей или ведомой вспышки в многоламповых схемах Godox X.
- Креативная съемка: Использование стробоскопического режима и пилотного света для творческих эффектов.