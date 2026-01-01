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Yongnuo YN968N II Speedlite вспышка накамерная для Nikon
Yongnuo YN968N II Speedlite вспышка накамерная для Nikon
Yongnuo YN968N II Speedlite вспышка накамерная для Nikon
Yongnuo YN968N II Speedlite вспышка накамерная для Nikon
Yongnuo YN968N II Speedlite вспышка накамерная для Nikon
Yongnuo YN968N II Speedlite вспышка накамерная для Nikon

Yongnuo YN968N II Speedlite вспышка накамерная для Nikon

Yongnuo
Артикул: DAN-9185

Yongnuo Speedlite YN968N II вспышка накамерная

Особенностью данной вспышки является светодиодная подсветка, находящаяся в основании головки. Ипользовать подсветку можно при съёмке видео в условиях низкой освещённости.
Вспышка Yongnuo YN968Т II для фотоаппратов системы Nikon.
Можно использовать как ведущей (Master), так и ведомой (Slave).
Для поддержки TTL и HSS подойдут синхронизаторы Yongnuo YN-622N-TX и Yongnuo YN-622N II

Описание

Характеристики:

Цветовая температура LED подсветки: 5500K
Яркость LED подсветки: 300 lux (1 м)
Зум рефлетора от 20 до 200мм
Угол поворота головы: -180 +180 градусов
Угол наклона головы: 7 градусов вниз и до 150 градусов вверх
Время перезаряда: 3 сек на полной мощности
Цветовая температура LED осветителя: 5500K
Яркость LED осветителя: 300 lux (1 м)
Ведущее число - 60 при ISO100, (200 mm зум), поддерживает высокоскоростную синхронизацию (HSS/FP) до 1/8000 с.
Уровни мощности - от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3EV
Оснащена USB-интерфейсом для обновления программного обеспечения

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