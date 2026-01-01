Yongnuo YN968N II Speedlite вспышка накамерная для Nikon

Характеристики:
Цветовая температура LED подсветки: 5500K
Яркость LED подсветки: 300 lux (1 м)
Зум рефлетора от 20 до 200мм
Угол поворота головы: -180 +180 градусов
Угол наклона головы: 7 градусов вниз и до 150 градусов вверх
Время перезаряда: 3 сек на полной мощности
Цветовая температура LED осветителя: 5500K
Яркость LED осветителя: 300 lux (1 м)
Ведущее число - 60 при ISO100, (200 mm зум), поддерживает высокоскоростную синхронизацию (HSS/FP) до 1/8000 с.
Уровни мощности - от 1/128 до 1/1 с шагом 1/3EV
Оснащена USB-интерфейсом для обновления программного обеспечения