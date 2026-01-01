Популярное

Sea Frogs (также пишется Seafrogs) — это китайский бренд, специализирующийся на производстве подводных боксов (корпусов для камер) и аксессуаров для подводной фото- и видеосъемки. Бренд известен как оптимальный по качеству, надежности и цене боксам.





Доступная цена : Главное преимущество Sea Frogs перед конкурентами. Боксы Sea Frogs стоят значительно дешевле профессиональных решений от Nauticam или Aquatica, что делает подводную съемку доступной для широкого круга пользователей .

Широкая совместимость: Бренд выпускает боксы для многих популярных моделей камер — Sony Alpha, Nikon Z, Canon EOS, Fujifilm X .

Сменные порты: Большинство боксов Sea Frogs имеют байонетную систему сменных портов (Type 1), что позволяет использовать разные объективы под водой .

Функции безопасности: Боксы оснащаются датчиками протечки со световой и звуковой индикацией, а также вакуумным портом для проверки герметичности перед погружением .

Гарантия: Производитель предоставляет гарантию на свою продукцию (обычно 1 год)

Рабочая глубина Большинство боксов рассчитаны на глубину до 40 метров . Этого достаточно для рекреационного дайвинга, но недостаточно для технических погружений

Материал корпуса Прочный поликарбонат (пластик), а не алюминий, как у профессиональных брендов . Это снижает стоимость, но уступает в надежности при интенсивной эксплуатации

Управление Боксы Sea Frogs разработаны с учетом удобства использования , но количество доступных органов управления может быть ограничено





Если вы начинающий дайвер-фотограф, снимаете на отдыхе или не готовы тратить много денег на профессиональное оборудование, Sea Frogs будет разумным выбором. Бокс позволит вам получить качественные подводные снимки без огромных вложений.

