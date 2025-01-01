Фильтр

накамерные вспышки для Nikon

Накамерные вспышки для Nikon в плане синхронизации и других функциональных особенностей существенно отличаются от света для камер Canon и прочих производителей. Для систем Никон требуется поддержка управления i-TTL, обеспечивающая максимальную точность освещения при съемке. Такими модулями оснащается накамерный свет производства самой компании Nikon и других изготовителей, предлагающих вспышки для ее камер.

В интернет-магазине Фотогора продается фотооборудование, которое обеспечит оптимальное импульсное освещение при использовании техники Никон.

Мы предлагаем накамерные вспышки для Nikon

учитывающие отраженный свет, расстояние до объекта и совместимые с комплексами беспроводной синхронизации. Вспышки соответствуют требованиям для приборов с активной эксплуатацией в студии и на выезде. Широкий спектр характеристик ведущего числа, угла свечения, длительности импульса, цветовой температуры и других параметров позволяет подобрать свет точно под задачу фотографа.

В каталоге представлены вспышки с разнообразными функциями и дополнениями

  • поворотной импульсной головкой и лампой подсветки автофокуса;
  • интегрированным автоматическим зум-рефлектором;
  • поддержкой разных режимов фотокамеры - мульти, ручной, bulb;
  • регулировкой мощности, угла вертикального, горизонтального поворота;
  • встроенным светосинхронизатором и широкоугольным рассеивателем;
  • экраном, отображающим настройки вспышки;
  • ПО, обновляемым с помощью компьютера (связь через порт micro-USB) и т.д.

Вспышки могут работать в режиме ведущей или ведомой, принимать сигналы от камер разных моделей, управляться по световому импульсу

Помощь в подборе моделей с нужными вам характеристиками вам предоставят сотрудники магазина Фотогора.

YongNuo YN568EXIII N Speedlite вспышка для Nikon
Арт. NVF-9784
YongNuo YN568EXIII N Speedlite вспышка для Nikon
YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Nikon.

Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.

12 900 ₽
YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon
Арт. DAN-2772
YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon
Накамерная вспышка YongNuo Speedlite YN-565EXIII для системы Nikon.

Улучшенная версия популярной вспышки YN-565EX для Nikon. Поддерживает E-TTL (в том числе дистанционно в режиме slave), ведущее число 58 с ISO 100 (105мм), имеет высокую скорость перезарядки (около 3 сек.), встроенную светоловушку, режим стробоскопа, возможность подключение внешнего питания. Вес - 0,5 кг.

8 750 ₽
Cullmann CUlight FR 60N накамерная фотовспышка для Nikon
Арт. DAN-1216
Cullmann CUlight FR 60N накамерная фотовспышка для Nikon
Cullmann CUlight FR 60N - накамерная фотовспышка для системы Nikon.

Вспышка выполнена из качественного прочного пластика. Модель рассчитана на использование и в динамичных условиях репортажа, и для работы в студии. Подвижные элементы (голова, замок горячего башмака и крышка батарейного отсека) плотно подогнаны.

24 500 ₽
-20 %
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Арт. DAN-2050
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.

Используется с фотокамерами Nikon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус.

Режим ведущей и ведомой вспышки.

-20 %10 490 ₽
8 390 ₽
Nissin MG10 + Air-10s вспышка + синхронизатор для Nikon i-TTL
Арт. DAN-2227
Nissin MG10 + Air-10s вспышка + синхронизатор для Nikon i-TTL
Nissin MG10 + Air-10s комплект, в который входят мощная вспышка молоткового типа и радиотрансмиттер для фотокамер Nikon.

Вспышка поддерживает беспроводную систему NAS, управление по радиоканалу 2,4 ГГц. Ведущее число при ISO 100 на 200 мм - 80 м. Диапазон зуммирования 18-200 мм. Поддержка режима TTL. Радиотрансмиттер управляет вспышками системы NAS по радиоканалу 2,4 ГГц на расстоянии до 100 м.

39 990 ₽
-20 %
Godox Ving V350N TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Nikon
Арт. DAN-2963
Godox Ving V350N TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Nikon
Godox Ving V350N TTL вспышка накамерная аккумуляторная для фотокамер Nikon.

Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-N возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).

-20 %19 890 ₽
15 910 ₽
