Накамерные вспышки для Nikon в плане синхронизации и других функциональных особенностей существенно отличаются от света для камер Canon и прочих производителей. Для систем Никон требуется поддержка управления i-TTL, обеспечивающая максимальную точность освещения при съемке. Такими модулями оснащается накамерный свет производства самой компании Nikon и других изготовителей, предлагающих вспышки для ее камер.

учитывающие отраженный свет, расстояние до объекта и совместимые с комплексами беспроводной синхронизации. Вспышки соответствуют требованиям для приборов с активной эксплуатацией в студии и на выезде. Широкий спектр характеристик ведущего числа, угла свечения, длительности импульса, цветовой температуры и других параметров позволяет подобрать свет точно под задачу фотографа.

В каталоге представлены вспышки с разнообразными функциями и дополнениями

поворотной импульсной головкой и лампой подсветки автофокуса;

интегрированным автоматическим зум-рефлектором;

поддержкой разных режимов фотокамеры - мульти, ручной, bulb;

регулировкой мощности, угла вертикального, горизонтального поворота;

встроенным светосинхронизатором и широкоугольным рассеивателем;

экраном, отображающим настройки вспышки;

ПО, обновляемым с помощью компьютера (связь через порт micro-USB) и т.д.

Вспышки могут работать в режиме ведущей или ведомой, принимать сигналы от камер разных моделей, управляться по световому импульсу

