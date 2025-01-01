Фильтр

Накамерные вспышки Godox и Grifon совместимы с наиболее востребованными фотокамерами — Canon, Nikon, Fuji, Sony, Olimpus и т.д. Аксессуары поддерживают TTL, имеют технологичный функционал и при доступной цене представляют собой достойную альтернативу брендовым товарам.

Производитель из КНР выпускает широкий ассортимент фотовспышек, а также портативных софтбоксов, систем управления и прочего оборудования для студийной и выездной съемки. Продукция производится на собственных высокотехнологичных заводах компании в китайском Шэньчжене.

Ассортимент «Годокс» в нашем интернет-магазине

Интернет-магазин Фотогора предлагает накамерные вспышки Godox в Москве и с доставкой в остальные регионы России с помощью ТК. Мы собрали в каталоге лучшие модели производителя — компактные, работающие от пальчиковых батареек, мощные, питающиеся от литий-ионных аккумуляторов. В продаже есть фотовспышки с разными характеристиками:

• поддержкой режимов радио Master и Slave;
• высокоскоростной синхронизацией — до 1/8000 с и выше;
• уменьшенным временем перезарядки аккумулятора — менее 1,5 секунды на полной мощности импульса;
• синхронизацией по разным шторкам;
• оптическими TTL Master/Slave;
• управлением в нескольких группах по более, чем 30 каналам;
• выключаемой подсветкой жидкокристаллического дисплея;
• автоматическим и масштабируемым вручную углом подсветки;
• режимом стробоскопа и т.д.

Если вы не определились с нужными вам параметрами, профессиональные консультанты магазина помогут выбрать и купить накамерные вспышки Godox. Покупку можно оплатить наличными (при курьерской доставке), картой, переводом, с электронных кошельков. Юридическим лицам доступен безналичный расчет, профессиональным студиям и фотошколам мы делаем скидки.

Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Godox V350S KIT - фотовспышка накамерная для системы Sony.

Данная модель TTL-вспышки включает в себя такие конструктивные новшества, как высокоскоростная синхронизация HSS (1/8000), встроенная радиосистема с частотой 2,4 ГГц и перезаряжаемая литий-ионная батарея. 

Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox AD360II-C kit Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon
Godox Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon AD360II-C kit - вспышка для Canon с поддержкой E-TLL и батарейный блок ProPac PB-960. 

Вспышка с полной поддержки Canon E-TTL включая высокоскоростную синхронизацию (HSS) до 1/8000 c.

Godox Ving V860IIF Kit вспышка накамерная для Fuji
Godox Ving V860IIF Kit вспышка накамерная для Fuji
Godox Ving V860IIF Kit вспышка накамерная для Fuji
Godox Ving V860IIF Kit вспышка накамерная для Fuji
Godox Ving V860IIF Kit - вспышка накамерная для фотокамер системы Fuji.

Накамерная беспроводная вспышка. Имеет все основные функции, которые необходимы вспышке. Работает на литий-ионной аккумуляторной батарее.

Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FUJI
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FujiFilm с поддержкой протокола TTL.

Компактная, но хорошо оснащенная, внешняя вспышка, предназначена для использования с беззеркальными камерами и зеркалками начального уровня. Головка рефлектора вращается на 270 градусов по горизонтали и на 90 градусов в вертикальной плоскости. Ведущее число – 36 при ISO 100, рефлектор зуммируется в диапазоне 24 – 105 мм фокусного расстояния, дополнительный встроенный рассеиватель расширит фокусное расстояние до 14 мм.

Godox V350O Kit вспышка накамерная для Olympus Panasonic
Godox V350O Kit вспышка накамерная для Olympus Panasonic
Godox V350O Kit вспышка накамерная для Olympus Panasonic
Godox V350O Kit вспышка накамерная для Olympus Panasonic
Вспышка Godox V350O Kit предназначена для работы со всеми современными камерами системы Olympus/Panasonic.

Модель имеет множество функций, встроенных в устройство таких как HSS, стробоскопическую вспышку, синхронизацию по первой и второй шторке и быстрое время цикла от 0,1 до 1,7 секунд. Модель изготовлена с учетом требований, которые предъявляются к приборам с активной эксплуатацией при работе на выезде.


Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц для Canon.

Используется с фотокамерами Canon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.

Godox ThinkLite TT350O TTL вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox ThinkLite TT350O TTL вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox ThinkLite TT350O TTL вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox ThinkLite TT350O TTL вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox ThinkLite TT350O TTL вспышка накамерная для Olympus/Panasonic c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.

Используется с фотокамерами для Olympus/Panasonic и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.

Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm.

Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-F возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).

Godox Ving V860IIO Kit вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox Ving V860IIO Kit вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox Ving V860IIO Kit вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox Ving V860IIO Kit вспышка накамерная для Olympus/Panasonic
Godox Ving V860IIO Kit - вспышка накамерная для фотокамер системы Olympus/Panasonic.

Накамерная беспроводная вспышка. Имеет все основные функции, которые необходимы вспышке. Работает на литий-ионной аккумуляторной батарее.

Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.

Используется с фотокамерами Nikon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус.

Режим ведущей и ведомой вспышки.

Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony
Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.

Используется с фотокамерами Sony и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.

Godox Ving V350N TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Nikon
Godox Ving V350N TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Nikon
Godox Ving V350N TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Nikon
Godox Ving V350N TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Nikon
Godox Ving V350N TTL вспышка накамерная аккумуляторная для фотокамер Nikon.

Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-N возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).

Godox Ving V350C TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Canon
Godox Ving V350C TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Canon
Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL, аккумуляторная для Canon.

Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-C возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).

Godox AD-B2 голова сдвоенная для вспышек AD200
Godox AD-B2 голова сдвоенная для вспышек AD200
Godox AD-B2 голова сдвоенная для вспышек AD200
Godox AD-B2 голова сдвоенная для вспышек AD200
Голова сдвоенная Godox AD-B2 для вспышек AD200.

Сдвоенная голова позволяет объединить две вспышки Godox AD200 или AD200Pro с лампами FT-AD200 в один моноблок с мощностью импульса 400 Дж. Прибор имеет две встроенные светодиодные лампы пилотного света по 20 Вт, крепление 5/8" на наклонном шарнире.

Godox AD-H1200B голова выносная для вспышек AD600B/BM
Godox AD-H1200B голова выносная для вспышек AD600B/BM
Godox AD-H1200B голова выносная для вспышек AD600B/BM
Godox AD-H1200B голова выносная для вспышек AD600B/BM
Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B и AD600BM.

Выносная голова добавляет вспышке такие качества как мобильность и компактность. Подходит для вспышек AD600B/BM.


Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon.

Вспышка Godox ThinkLite TT685IIC TTL для камер Canon – усовершенствованная версия накамерных вспышек ThinkLite TT685C, которая сохранила все основные функции и получила новые возможности. Подойдет для репортажной съемки, фотографирования различных мероприятий, художественной фотосъемки в студии.

ThinkLite TT685IIC совместимы с системами Е-TTL, что делает их отличным вариантом для камер стандарта Canon в качестве единственной или ведущей вспышки, а также ведомой вспышки для использования вне камеры (любого производителя).

Godox Witstro AD-L головка светодиодная для вспышек AD200
Godox Witstro AD-L головка светодиодная для вспышек AD200
Godox Witstro AD-L головка светодиодная для вспышек AD200
Godox Witstro AD-L головка светодиодная для вспышек AD200
Светодиодная головка AD-L поможет превратить вспышку в постоянный источник света. Легко устанавливается и закрепляется на корпусе вспышки AD200.
60 светодиодов обеспечивают освещение мощностью 3.6 Вт.

Godox H400P голова выносная для вспышек AD400Pro
Godox H400P голова выносная для вспышек AD400Pro
Godox H400P голова выносная для вспышек AD400Pro
Godox H400P голова выносная для вспышек AD400Pro
Godox H400P - компактная и легкая выносная головка с байонетом Godox для вспышки Godox Witstro AD400Pro - это удлинитель импульсной лампы на 2.4 м, который весит в два раза меньше самой вспышки AD400Pro, что позволяет использовать журавли и легкие стойки, которые иначе не выдержали бы вес вспышки. 

