Godox V350S KIT - фотовспышка накамерная для системы Sony.
Данная модель TTL-вспышки включает в себя такие конструктивные новшества, как высокоскоростная синхронизация HSS (1/8000), встроенная радиосистема с частотой 2,4 ГГц и перезаряжаемая литий-ионная батарея.
Godox Комплект Godox Witstro 360W TTL Canon AD360II-C kit - вспышка для Canon с поддержкой E-TLL и батарейный блок ProPac PB-960.
Вспышка с полной поддержки Canon E-TTL включая высокоскоростную синхронизацию (HSS) до 1/8000 c.
Godox Ving V860IIF Kit - вспышка накамерная для фотокамер системы Fuji.
Накамерная беспроводная вспышка. Имеет все основные функции, которые необходимы вспышке. Работает на литий-ионной аккумуляторной батарее.
Godox V350F Kit вспышка накамерная для FujiFilm с поддержкой протокола TTL.
Компактная, но хорошо оснащенная, внешняя вспышка, предназначена для использования с беззеркальными камерами и зеркалками начального уровня. Головка рефлектора вращается на 270 градусов по горизонтали и на 90 градусов в вертикальной плоскости. Ведущее число – 36 при ISO 100, рефлектор зуммируется в диапазоне 24 – 105 мм фокусного расстояния, дополнительный встроенный рассеиватель расширит фокусное расстояние до 14 мм.
Вспышка Godox V350O Kit предназначена для работы со всеми современными камерами системы Olympus/Panasonic.
Модель имеет множество функций, встроенных в устройство таких как HSS, стробоскопическую вспышку, синхронизацию по первой и второй шторке и быстрое время цикла от 0,1 до 1,7 секунд. Модель изготовлена с учетом требований, которые предъявляются к приборам с активной эксплуатацией при работе на выезде.
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц для Canon.
Используется с фотокамерами Canon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.
Godox ThinkLite TT350O TTL вспышка накамерная для Olympus/Panasonic c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.
Используется с фотокамерами для Olympus/Panasonic и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm.
Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-F возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).
Godox Ving V860IIO Kit - вспышка накамерная для фотокамер системы Olympus/Panasonic.
Накамерная беспроводная вспышка. Имеет все основные функции, которые необходимы вспышке. Работает на литий-ионной аккумуляторной батарее.
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.
Используется с фотокамерами Nikon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус.
Режим ведущей и ведомой вспышки.
Godox ThinkLite TT350S TTL вспышка накамерная для Sony c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.
Используется с фотокамерами Sony и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.
Godox Ving V350N TTL вспышка накамерная аккумуляторная для фотокамер Nikon.
Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-N возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).
Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL, аккумуляторная для Canon.
Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-C возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).
Голова сдвоенная Godox AD-B2 для вспышек AD200.
Сдвоенная голова позволяет объединить две вспышки Godox AD200 или AD200Pro с лампами FT-AD200 в один моноблок с мощностью импульса 400 Дж. Прибор имеет две встроенные светодиодные лампы пилотного света по 20 Вт, крепление 5/8" на наклонном шарнире.
Голова выносная Godox AD-H1200B для вспышек AD600B и AD600BM.
Выносная голова добавляет вспышке такие качества как мобильность и компактность. Подходит для вспышек AD600B/BM.
Godox ThinkLite TT685IIC E-TTL вспышка накамерная для Canon.
Вспышка Godox ThinkLite TT685IIC TTL для камер Canon – усовершенствованная версия накамерных вспышек ThinkLite TT685C, которая сохранила все основные функции и получила новые возможности. Подойдет для репортажной съемки, фотографирования различных мероприятий, художественной фотосъемки в студии.
ThinkLite TT685IIC совместимы с системами Е-TTL, что делает их отличным вариантом для камер стандарта Canon в качестве единственной или ведущей вспышки, а также ведомой вспышки для использования вне камеры (любого производителя).
Светодиодная головка AD-L поможет превратить вспышку в постоянный источник света. Легко устанавливается и закрепляется на корпусе вспышки AD200.
60 светодиодов обеспечивают освещение мощностью 3.6 Вт.
Godox H400P - компактная и легкая выносная головка с байонетом Godox для вспышки Godox Witstro AD400Pro - это удлинитель импульсной лампы на 2.4 м, который весит в два раза меньше самой вспышки AD400Pro, что позволяет использовать журавли и легкие стойки, которые иначе не выдержали бы вес вспышки.
Wansen
