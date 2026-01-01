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-10 %
Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony

Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony

Godox
Артикул: DAN-1346

Godox V350S KIT - фотовспышка накамерная для системы Sony.

Данная модель TTL-вспышки включает в себя такие конструктивные новшества, как высокоскоростная синхронизация HSS (1/8000), встроенная радиосистема с частотой 2,4 ГГц и перезаряжаемая литий-ионная батарея.

Описание

Встроенная радиосистема Godox X может запускаться другими вспышками Godox X и синхронизаторами Godox X1TS, Godox Xpro-S.

Вспышка имеет компактный размер, подстветку автофокуса и полную совместимость с Sony Multi shoe. Питание осуществляется Li-ion аккумулятором емкостью 2000 мАч, что позволяет произвести около 500 вспышек при полной мощности.

Характеристики:

  • ведущее число (1/1 выход на 105 мм) - 36 (м ISO 100)
  • режимы - TTL (авто) и М (ручной), стробо
  • компенсация экспозиции (FEC) - ± 3 с шагом 1/3
  • высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунд) - синхронизация с первой и синхронизация со второй шторкой
  • стробоскоп - до 90 раз, 99 Гц
  • функция беспроводной вспышки - Master, Slave, Off
  • контролируемые рабочие группы - 3 (A, B и C)
  • дальность передачи, м - ≤100
  • каналов - 16
  • угол поворота головы по вертикали, град. - -7 - 90
  • угол поворота головы по горизонтали, град. - 0 - 270
  • время перезарядки, сек. - 0,1 ~ 1,7
  • размеры, мм - 140х62х38
  • вес без аккумулятора, г - 200




Комплектация

  • Вспышка V350S
  • Миништатив
  • Защитный чехол
  • Рассеиватель
  • Литиево-ионный аккумулятор
  • Зарядное устройство
  • Сетевой кабель
  • Инструкция по эксплуатации

    • Полезные ссылки

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