Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony

Встроенная радиосистема Godox X может запускаться другими вспышками Godox X и синхронизаторами Godox X1TS, Godox Xpro-S.
Вспышка имеет компактный размер, подстветку автофокуса и полную совместимость с Sony Multi shoe. Питание осуществляется Li-ion аккумулятором емкостью 2000 мАч, что позволяет произвести около 500 вспышек при полной мощности.
Характеристики:
- ведущее число (1/1 выход на 105 мм) - 36 (м ISO 100)
- режимы - TTL (авто) и М (ручной), стробо
- компенсация экспозиции (FEC) - ± 3 с шагом 1/3
- высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунд) - синхронизация с первой и синхронизация со второй шторкой
- стробоскоп - до 90 раз, 99 Гц
- функция беспроводной вспышки - Master, Slave, Off
- контролируемые рабочие группы - 3 (A, B и C)
- дальность передачи, м - ≤100
- каналов - 16
- угол поворота головы по вертикали, град. - -7 - 90
- угол поворота головы по горизонтали, град. - 0 - 270
- время перезарядки, сек. - 0,1 ~ 1,7
- размеры, мм - 140х62х38
- вес без аккумулятора, г - 200