YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon

Накамерная вспышка YongNuo YN600EX-RT II Speedlite для Canon
YongNuo YN600EX-RT II — это мощная и функциональная накамерная вспышка, разработанная для фотокамер Canon с поддержкой E-TTL. Модель оснащена встроенным радиосинхронизатором (2.4 ГГц) и совместима с системой радиопередачи Canon RT, что позволяет использовать её как ведущую или ведомую вспышку в многоламповых схемах.
Основные характеристики
- ведущее число - 60
- минимальное время перезарядки, с - 2
- дисплей - есть
- беспроводная - есть
- поворотная головка - есть
- угол поворота вверх, град. - 90
- угол поворота вниз, град. - 7
- угол поворота по горизонтали, град. - 360
- зум - автоматический, ручной
- широкоугольный диффузор - нет
- угол освещения, мм - 20 - 200
- поддержка режимов - TTL
- ручная регулировка мощности - есть
- экспокоррекция - нет
- брекетинг - нет
- передача информации о цветовой температуре - нет
- синхронизация по задней шторке затвора - нет
- синхронизация с другими вспышками - режим ведущей вспышки, режим ведомой вспышки
- быстрая вспышка - нет
- стробоскопическая вспышка - нет
- пилотный свет - нет
- подсветка автофокуса - нет
- тип элементов питания - AA
- количество элементов питания - 4
- автоматическое отключение - нет
- размер, мм - 62×214×78
- вес, г - 430
Ключевые особенности
- Поддержка E-TTL: Обеспечивает точную автоматическую работу с камерами Canon.
- Беспроводная система Canon RT: Встроенный радиомодуль позволяет работать в master/slave режимах с другими вспышками Canon RT и Yongnuo.
- Функция зума: Автоматическая и ручная регулировка угла охвата от 20 до 200 мм.
- Удобное управление: Мультифункциональный джойстик, большой ЖК-дисплей и интуитивно понятные кнопки.
- Обновление прошивки: USB-интерфейс для обновления ПО.
- Гибкость позиционирования: Головка поворачивается на 360° по горизонтали и наклоняется до 90° вверх.
Для чего используется
Вспышка YN600EX-RT II является универсальным инструментом для профессиональных фотографов, работающих с системой Canon:
- Репортажная и свадебная съемка: Мощность и быстрая перезарядка позволяют работать в динамичных условиях.
- Студийная и портретная съемка: Работа в качестве ведущей или ведомой вспышки в многоламповых схемах.
- Выездная съемка: Питание от стандартных батареек AA. Приобретаются отдельно