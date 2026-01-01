images
images
images
images
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon

YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon

Yongnuo
Артикул: NVF-9873

YongNuo Speedlite YN-600EX-RT II - вспышка накамерная для системы Canon. Вспышка с поддержкой режимов экспозамера E-TTL и встроенным модулем радиосинхронизации.

Описание

Накамерная вспышка YongNuo YN600EX-RT II Speedlite для Canon

YongNuo YN600EX-RT II — это мощная и функциональная накамерная вспышка, разработанная для фотокамер Canon с поддержкой E-TTL. Модель оснащена встроенным радиосинхронизатором (2.4 ГГц) и совместима с системой радиопередачи Canon RT, что позволяет использовать её как ведущую или ведомую вспышку в многоламповых схемах.

Основные характеристики

  • ведущее число - 60
  • минимальное время перезарядки, с - 2
  • дисплей - есть
  • беспроводная - есть
  • поворотная головка - есть
  • угол поворота вверх, град. - 90
  • угол поворота вниз, град. - 7
  • угол поворота по горизонтали, град. - 360
  • зум - автоматический, ручной
  • широкоугольный диффузор - нет
  • угол освещения, мм - 20 - 200
  • поддержка режимов - TTL
  • ручная регулировка мощности - есть
  • экспокоррекция - нет
  • брекетинг - нет
  • передача информации о цветовой температуре - нет
  • синхронизация по задней шторке затвора - нет
  • синхронизация с другими вспышками - режим ведущей вспышки, режим ведомой вспышки
  • быстрая вспышка - нет
  • стробоскопическая вспышка - нет
  • пилотный свет - нет
  • подсветка автофокуса - нет
  • тип элементов питания - AA
  • количество элементов питания - 4
  • автоматическое отключение - нет
  • размер, мм - 62×214×78
  • вес, г - 430

Ключевые особенности

  • Поддержка E-TTL: Обеспечивает точную автоматическую работу с камерами Canon.
  • Беспроводная система Canon RT: Встроенный радиомодуль позволяет работать в master/slave режимах с другими вспышками Canon RT и Yongnuo.
  • Функция зума: Автоматическая и ручная регулировка угла охвата от 20 до 200 мм.
  • Удобное управление: Мультифункциональный джойстик, большой ЖК-дисплей и интуитивно понятные кнопки.
  • Обновление прошивки: USB-интерфейс для обновления ПО.
  • Гибкость позиционирования: Головка поворачивается на 360° по горизонтали и наклоняется до 90° вверх.

Для чего используется

Вспышка YN600EX-RT II является универсальным инструментом для профессиональных фотографов, работающих с системой Canon:

  • Репортажная и свадебная съемка: Мощность и быстрая перезарядка позволяют работать в динамичных условиях.
  • Студийная и портретная съемка: Работа в качестве ведущей или ведомой вспышки в многоламповых схемах.
  • Выездная съемка: Питание от стандартных батареек AA. Приобретаются отдельно

Комплектация

  • Вспышка YongNuo YN600EX-RT II — 1 шт.
  • Мини-подставка — 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Арт. NVF-6898
Fotokvant SBF-8 универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.

220 ₽
В корзину
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Арт. NVF-9079
Fotokvant SBF-2030 софтбокс для накамерных вспышек 30х20 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant SBF-2030 – софтбокс прямоугольный для накамерной вспышки.

Позволяет получить мягкий и объемный свет. Благодаря уникальному адаптеру и пружинному каркасу софтбокса сборка занимает минимум времени. Для нее не нужны винты, стержни, защелки и прочие крепежи подобного типа.

Размер софтбокса 20х30 см.

590 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Арт. DAN-2946
Falcon Eyes FlatStand 2400BAC стойка-тренога для фото-видеостудии
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 1 ч

Стойка-тренога Falcon Eyes FlatStand 2400BAC предназначена для работы в фото- и видеостудии.

Алюминиевая стойка-тренога для установки цифровых камер, максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии - 82 см. Имеет воздушный амортизатор. Плоская конструкция, стойки соединяются между собой для удобства транспортировки и хранения.

-10 %4 390 ₽
3 950 ₽
В корзину
Grifon электрокабель Canon для аккумулятора Cx
Grifon электрокабель Canon для аккумулятора Cx
Арт. NVF-2875
Grifon электрокабель Canon для аккумулятора Cx
Наличие
более 10 шт

Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Canon Speedlite 600EX, 550EX, 580ex II, 430EZ, 540EZ, 550EX и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.

890 ₽
В корзину

Видео

ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
ФРАНК АНДРЕ — СОВРЕМЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОТОГРАФ И НАСЛЕДНИК ИМПРЕССИОНИСТОВ
Карл Булла
Карл Булла
Тед Гор — Проводник в Мир Эмоционального Ландшафта
Тед Гор — Проводник в Мир Эмоционального Ландшафта
Norman Parkinson — «вдохновитель» индустрии моды
Norman Parkinson — «вдохновитель» индустрии моды
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.