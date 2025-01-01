вспышки Yongnuo Speedlite

Yongnuo Speedlite — это линейка фотовспышек ведущего производителя света и фотооборудования. Компания из КНР выпускает качественные аналоги брендовых аксессуаров с доступной ценой и совместимостью с камерами Canon, Nikon, Pentax и т.д. В каталоге «Йонгнуо» есть много товаров, заслуженно удостоенных хороших пользовательских отзывов.

Еще одна особенность компании — широкий модельный ряд. Мало кто выпускает столько спидлайтов. В нашем интернет-магазине вы сможете купить Yongnuo Speedlite, полностью соответствующие по характеристикам ведущим моделям «Кэнон» или «Никон». При достаточно низкой стоимости они надежны, эргономичны и быстро перезаряжаются. В некоторых сериях время перезарядки сокращено до 1,5-2 секунд.

Обзор возможностей Yongnuo Speedlite

Выпуская фотовспышки с 2009 года, компания постоянно совершенствует продукцию. Покупателям спидлайтов доступна улучшенная электроника, поддержка режимов TTL Canon и Nikon, а также расширенный набор функций:

• работа на камере или дистанционно, с помощью радиосинхронизатора;

• поддержка протоколов RTwireless, компенсации экспозиции и брекетинга;

• возможность отдельно использовать правую и левую фотовспышку;

• беспроводной оптический режим ведущей;

• оптимизированная светоловушка — вспышка синхронизируется на расстоянии до 25 метров и работает в режимах S1 и S2;

• мультирежим (стробоскоп), интегрированный LED-осветитель и т.д.

Вспышка Yongnuo Speedlite в Москве доставляется курьером. Мы также продаем фототехнику самовывозом — привозим ее со склада или непосредственно от поставщиков. В регионы России есть доставка через ТК, компанию можно выбрать из списка на нашем сайте. Мы сотрудничаем с частными покупателями и организациями и предлагаем студиям популярные и эксклюзивные позиции.