вспышки Yongnuo Speedlite

Yongnuo Speedlite — это линейка фотовспышек ведущего производителя света и фотооборудования. Компания из КНР выпускает качественные аналоги брендовых аксессуаров с доступной ценой и совместимостью с камерами Canon, Nikon, Pentax и т.д. В каталоге «Йонгнуо» есть много товаров, заслуженно удостоенных хороших пользовательских отзывов.

Еще одна особенность компании — широкий модельный ряд. Мало кто выпускает столько спидлайтов. В нашем интернет-магазине вы сможете купить Yongnuo Speedlite, полностью соответствующие по характеристикам ведущим моделям «Кэнон» или «Никон». При достаточно низкой стоимости они надежны, эргономичны и быстро перезаряжаются. В некоторых сериях время перезарядки сокращено до 1,5-2 секунд.

Обзор возможностей Yongnuo Speedlite

Выпуская фотовспышки с 2009 года, компания постоянно совершенствует продукцию. Покупателям спидлайтов доступна улучшенная электроника, поддержка режимов TTL Canon и Nikon, а также расширенный набор функций:

• работа на камере или дистанционно, с помощью радиосинхронизатора;
• поддержка протоколов RTwireless, компенсации экспозиции и брекетинга;
• возможность отдельно использовать правую и левую фотовспышку;
• беспроводной оптический режим ведущей;
• оптимизированная светоловушка — вспышка синхронизируется на расстоянии до 25 метров и работает в режимах S1 и S2;
• мультирежим (стробоскоп), интегрированный LED-осветитель и т.д.

Вспышка Yongnuo Speedlite в Москве доставляется курьером. Мы также продаем фототехнику самовывозом — привозим ее со склада или непосредственно от поставщиков. В регионы России есть доставка через ТК, компанию можно выбрать из списка на нашем сайте. Мы сотрудничаем с частными покупателями и организациями и предлагаем студиям популярные и эксклюзивные позиции.

YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
Арт. NVF-9875
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-968EX-RT - вспышка накамерная для системы Canon.

Вспышка может работать как ведущей, так и ведомой в системе Canon RT. Она полностью совместима с Yongnuo YN-E3-RT и системой вспышки Canon 600EX-RT и передатчика Сanon ST-E3-RT.

16 800 ₽
В корзину
Арт. NVF-5058
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.

7 900 ₽
В корзину
YongNuo YN600EX-RT II Speedlite вспышка накамерная для Canon
Арт. NVF-9873
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-600EX-RT II - вспышка накамерная для системы Canon.

Вспышка с поддержкой режимов экспозамера E-TTL и встроенным модулем радиосинхронизации.

15 900 ₽
В корзину
YongNuo YN685II Canon Speedlite вспышка для Canon
Арт. DAN-9785
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Поддерживает ручной запуск и дистанционное управление с помощью YN560-TX и YN560IV, беспроводное групповое управление с помощью триггеров RF-605 и базовую синхронизацию с радиосинхронизаторами RF-603 и RF-603 II. Как и другие модели Yongnuo, YN685 II имеет GN60 (на 200 мм), HSS, диапазон масштабирования от 20 мм (14 мм с включенным выдвижным диффузором) до 200 мм и время перезарядки 2 секунды.

12 500 ₽
В корзину
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Арт. OLE-1000
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100). 

9 200 ₽
В корзину
Хит
YongNuo YN568EXIII C Speedlite вспышка для Canon
Арт. NVF-9783
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Canon.

Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.

12 900 ₽
В корзину
YongNuo YN568EXIII N Speedlite вспышка для Nikon
Арт. NVF-9784
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Nikon.

Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.

12 900 ₽
В корзину
YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon
Арт. DAN-2772
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Накамерная вспышка YongNuo Speedlite YN-565EXIII для системы Nikon.

Улучшенная версия популярной вспышки YN-565EX для Nikon. Поддерживает E-TTL (в том числе дистанционно в режиме slave), ведущее число 58 с ISO 100 (105мм), имеет высокую скорость перезарядки (около 3 сек.), встроенную светоловушку, режим стробоскопа, возможность подключение внешнего питания. Вес - 0,5 кг.

8 750 ₽
В корзину
