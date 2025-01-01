вспышки Yongnuo Speedlite

Москва
YongNuo Speedlite YN-968EX-RT - вспышка накамерная для системы Canon.
Вспышка может работать как ведущей, так и ведомой в системе Canon RT. Она полностью совместима с Yongnuo YN-E3-RT и системой вспышки Canon 600EX-RT и передатчика Сanon ST-E3-RT.
YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.
YongNuo Speedlite YN-600EX-RT II - вспышка накамерная для системы Canon.
Вспышка с поддержкой режимов экспозамера E-TTL и встроенным модулем радиосинхронизации.
Поддерживает ручной запуск и дистанционное управление с помощью YN560-TX и YN560IV, беспроводное групповое управление с помощью триггеров RF-605 и базовую синхронизацию с радиосинхронизаторами RF-603 и RF-603 II. Как и другие модели Yongnuo, YN685 II имеет GN60 (на 200 мм), HSS, диапазон масштабирования от 20 мм (14 мм с включенным выдвижным диффузором) до 200 мм и время перезарядки 2 секунды.
YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.
Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100).
YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Canon.
Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.
YongNuo Speedlite YN-568EXIII - вспышка для фотокамер системы Nikon.
Обновленная версия полностью автоматической TTL-вспышки с поддержкой высокоскоростной синхронизацию (HSS, FP) до 1/8000 сек.
Накамерная вспышка YongNuo Speedlite YN-565EXIII для системы Nikon.
Улучшенная версия популярной вспышки YN-565EX для Nikon. Поддерживает E-TTL (в том числе дистанционно в режиме slave), ведущее число 58 с ISO 100 (105мм), имеет высокую скорость перезарядки (около 3 сек.), встроенную светоловушку, режим стробоскопа, возможность подключение внешнего питания. Вес - 0,5 кг.
