Godox Ving V1P TTL вспышка накамерная круглой головкой для Pentax

Накамерная вспышка Godox Ving V1P TTL с круглой головкой для Pentax
Godox Ving V1P TTL — это профессиональная накамерная вспышка с круглой головкой, разработанная для фотокамер Pentax с поддержкой TTL. Модель обеспечивает мягкий, естественный свет студийного качества, благодаря круглой форме головы, которая создает равномерный световой пучок с плавным светотеневым переходом. V1P идеально подходит для портретной, свадебной, репортажной и предметной съемки.
Основные характеристики
- Совместимость: Камеры Pentax (TTL).
- Мощность: 76 Дж (Вт·с).
- Цветовая температура: 5600 К.
- Диапазон зума: 28–105 мм (автоматический и ручной).
- Углы поворота головки: По горизонтали: 0–330°, по вертикали: -7–120°.
- Длительность импульса: 1/300 – 1/20000 с.
- Высокоскоростная синхронизация (HSS): До 1/8000 с.
- Режимы синхронизации: По первой и второй шторке.
- Регулировка мощности: 1/1 – 1/256 (9 стопов с шагом 1/10 стопа).
- Экспокоррекция (FEC): ±3 EV с шагом 1/3 EV.
- Питание: Литий-ионный аккумулятор 7.2 В.
- Количество импульсов на полной мощности: ~480.
- Время перезарядки: Менее 1.5 с.
- Моделирующая лампа (LED): 2 Вт, 10 ступеней яркости.
- Вес: 530 г (с аккумулятором).
Ключевые особенности
- Круглая головка: Обеспечивает естественный, мягкий свет с плавными светотеневыми переходами и красивым круглым бликом в глазах модели.
- Беспроводная система Godox X: Встроенный приемопередатчик 2.4 ГГц для дистанционного управления вспышкой и работы в многоламповых схемах (5 групп, 32 канала).
- Магнитное крепление на головке: Позволяет быстро устанавливать аксессуары (сферический рассеиватель, конус, шторки, соты и другие).
- Моделирующая лампа (LED): Два светодиода мощностью 2 Вт с регулировкой яркости в 10 ступеней для оценки светового рисунка.
- Широкие возможности управления: Поддержка TTL, FEC, FEB, FEL, высокоскоростной синхронизации, синхронизации по первой/второй шторке и стробоскопического режима.
- Удобное питание: Литий-ионный аккумулятор с уникальной установкой (без откидных крышек) и длительным сроком службы.
- Металлическая ножка с быстрым креплением: Обеспечивает надежную фиксацию на камере.
Для чего используется
Вспышка Godox V1P является универсальным инструментом для профессиональных фотографов:
- Портретная съемка: Круглая головка создает красивые блики в глазах и мягкий свет.
- Репортаж и событийная съемка: Быстрая перезарядка и мощный аккумулятор обеспечивают непрерывную работу.
- Студийная съемка: Использование в качестве ведущей или ведомой вспышки в многоламповых схемах.