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Godox Ving V1P TTL вспышка накамерная круглой головкой для Pentax
Godox Ving V1P TTL вспышка накамерная круглой головкой для Pentax
Godox Ving V1P TTL вспышка накамерная круглой головкой для Pentax
Godox Ving V1P TTL вспышка накамерная круглой головкой для Pentax
Godox Ving V1P TTL вспышка накамерная круглой головкой для Pentax

Godox Ving V1P TTL вспышка накамерная круглой головкой для Pentax

Godox
Артикул: DAN-4207

Вспышка накамерная Godox Ving V1P TTL круглой головкой для Pentax. Накамерная вспышка мощностью 76 Дж для Pentax. Голова регулируется по горизонтали на 330 градусов и по вертикали от -7 до 120 градусов. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция (FEC, FEB и FEL), синхронизация по первой и второй шторкам, автоматический зум 28-105 мм. Питание от аккумулятора. Вес - 530 г.

Описание

Накамерная вспышка Godox Ving V1P TTL с круглой головкой для Pentax

Godox Ving V1P TTL — это профессиональная накамерная вспышка с круглой головкой, разработанная для фотокамер Pentax с поддержкой TTL. Модель обеспечивает мягкий, естественный свет студийного качества, благодаря круглой форме головы, которая создает равномерный световой пучок с плавным светотеневым переходом. V1P идеально подходит для портретной, свадебной, репортажной и предметной съемки.

Основные характеристики

  • Совместимость: Камеры Pentax (TTL).
  • Мощность: 76 Дж (Вт·с).
  • Цветовая температура: 5600 К.
  • Диапазон зума: 28–105 мм (автоматический и ручной).
  • Углы поворота головки: По горизонтали: 0–330°, по вертикали: -7–120°.
  • Длительность импульса: 1/300 – 1/20000 с.
  • Высокоскоростная синхронизация (HSS): До 1/8000 с.
  • Режимы синхронизации: По первой и второй шторке.
  • Регулировка мощности: 1/1 – 1/256 (9 стопов с шагом 1/10 стопа).
  • Экспокоррекция (FEC): ±3 EV с шагом 1/3 EV.
  • Питание: Литий-ионный аккумулятор 7.2 В.
  • Количество импульсов на полной мощности: ~480.
  • Время перезарядки: Менее 1.5 с.
  • Моделирующая лампа (LED): 2 Вт, 10 ступеней яркости.
  • Вес: 530 г (с аккумулятором).

Ключевые особенности

  • Круглая головка: Обеспечивает естественный, мягкий свет с плавными светотеневыми переходами и красивым круглым бликом в глазах модели.
  • Беспроводная система Godox X: Встроенный приемопередатчик 2.4 ГГц для дистанционного управления вспышкой и работы в многоламповых схемах (5 групп, 32 канала).
  • Магнитное крепление на головке: Позволяет быстро устанавливать аксессуары (сферический рассеиватель, конус, шторки, соты и другие).
  • Моделирующая лампа (LED): Два светодиода мощностью 2 Вт с регулировкой яркости в 10 ступеней для оценки светового рисунка.
  • Широкие возможности управления: Поддержка TTL, FEC, FEB, FEL, высокоскоростной синхронизации, синхронизации по первой/второй шторке и стробоскопического режима.
  • Удобное питание: Литий-ионный аккумулятор с уникальной установкой (без откидных крышек) и длительным сроком службы.
  • Металлическая ножка с быстрым креплением: Обеспечивает надежную фиксацию на камере.

Для чего используется

Вспышка Godox V1P является универсальным инструментом для профессиональных фотографов:

  • Портретная съемка: Круглая головка создает красивые блики в глазах и мягкий свет.
  • Репортаж и событийная съемка: Быстрая перезарядка и мощный аккумулятор обеспечивают непрерывную работу.
  • Студийная съемка: Использование в качестве ведущей или ведомой вспышки в многоламповых схемах.

Комплектация

  • Вспышка Godox Ving V1P — 1 шт.
  • Литий-ионный аккумулятор — 1 шт.
  • Зарядное устройство — 1 шт.
  • USB-зарядное устройство и кабель — 1 комплект.
  • Мини-подставка — 1 шт.
  • Чехол для хранения — 1 шт.
  • Инструкция и гарантийный талон — 1 шт.

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