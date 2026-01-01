Godox Ving V1P TTL вспышка накамерная круглой головкой для Pentax

Артикул: DAN-4207

Вспышка накамерная Godox Ving V1P TTL круглой головкой для Pentax. Накамерная вспышка мощностью 76 Дж для Pentax. Голова регулируется по горизонтали на 330 градусов и по вертикали от -7 до 120 градусов. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция (FEC, FEB и FEL), синхронизация по первой и второй шторкам, автоматический зум 28-105 мм. Питание от аккумулятора. Вес - 530 г.