Фильтр

Всего - 3 товара

Цена

Статьи

накамерные вспышки Canon Speedlite

В интернет-магазине Фотогора продаются накамерные вспышки Canon Speedlight а также их аналоги производства YongNuo и прочих ведущих компаний.

Мы предлагаем оригинальную брендовую технику

с разным максимальным ведущим числом, цветовой температурой, зумом рефлектора и другими характеристиками.

Накамерные вспышки для систем Canon работают как ведущие или ведомые, могут запускаться от радиосинхронизаторов и управляться по радиоканалу.

Оборудование предназначено для профессиональных фотографов

и всех, кому важна максимальная функциональность и универсальность света. Накамерные вспышки производства YongNuo и других представленных у нас брендов совместимы с камерами производства не только Canon, но и Nikon, Pentax, Samsung, Panasonic, Fujifilm и при наличии переходника, Sony/Minolta.

Благодаря мощным приемникам и передатчикам оборудование может дистанционно запускать другие источники света (как Master) и поддерживать радиоуправление даже на значительном расстоянии.

Другие особенности накамерных вспышек Canon Speedlight и их аналогов из каталога Фотогора:

  • различные режимы — TTL (Master и Slave RT), Manual, Auto, Multi, оптические SD/SF и т.д.;
  • более десятка частотных каналов, доступных для работы — можно выбрать вариант с лучшим приемом;
  • экспозамер E-TTL II, гарантирующий точность экспозиции;
  • высокоскоростная синхронизация, позволяющая работать в широком диапазоне выдержек;
  • выбор цветовой температуры;
  • поддержка АФ-подсветки и автоматического сохранения настроек;
  • возможность создания особых эффектов, съемки при ярком солнечном свете, фотографии габаритных объектов и т.д.

Консультанты магазина Фотогора дадут экспертный совет по выбору накамерных вспышек и расскажут об особенностях моделей подробнее.

YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
Арт. NVF-9875
YongNuo YN968EX-RT C Speedlite вспышка накамерная для Canon
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-968EX-RT - вспышка накамерная для системы Canon.

Вспышка может работать как ведущей, так и ведомой в системе Canon RT. Она полностью совместима с Yongnuo YN-E3-RT и системой вспышки Canon 600EX-RT и передатчика Сanon ST-E3-RT.

16 800 ₽
В корзину
YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
Арт. NVF-5058
YongNuo YN560III вспышка со встроенным синхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus/Sony
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560III (или по-другому YN-560 Mark III) – вспышка со встроенным радиосинхронизатором для Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Sony. Может работать со всеми моделями современных фотоаппаратов, кроме Sony и Minolta, для которых требуется переходник.

7 900 ₽
В корзину
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Арт. OLE-1000
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100). 

9 200 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера