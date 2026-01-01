YongNuo YN568EXIII C Speedlite вспышка для Canon

Описание

Вспышка при использовании ее вне камеры поддерживает беспроводной TTL-режим Canon и Nikon. В режиме ведомой вспышки может принимать сигналы от Canon 580EX II, Canon 7D/60D/600D, Nikon SB-910/900/800/700, трансмиттера ST-E2.

Она может работать ведомой вспышкой, управляться по световому импульсу и сама его передавать на ведомые вспышки, которые должны поддерживать Slave-режим (ведомые вспышки, например, Canon 430 EXII, Yongnuo YN 565EX, Yongnuo YN 510EX, Yongnuo YN 500EX и др.).

Одним из отличий от предыдущих версий этой вспышки является возможность обновлять программное обеспечение с помощью компьютера и порта micro-USB и отображение индикатора заряда аккумуляторов на экране.

Вспышка получила новую систему подсветки фокуса, которая помогает лучше фокусироваться в темноте.

Характеристики:

максимальное ведущее число - 58 (ISO 100, 105 мм)

зум-рефлектора, мм - 24 - 105

регулировка мощности - 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 (шаг 1/3 EV)

вертикальный угол вращения, град. - 97 (вниз до -7, вверх - 90)

источники питания - 4 батареи размера AA

цветовая температура - 5600K

режимы работы - TTL, Manual, Multi, Master TTL, Slave TTL, 2 оптических режима (S1, S2)

длительность вспышки, с - 1/200-1/20000

размер, мм - 60х190х78

вес, г - 350



