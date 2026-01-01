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YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus
YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus

YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus

Yongnuo
Артикул: OLE-1000

YongNuo Speedlite YN-560IV – неавтоматическая вспышка.

Предназначена для работы со всеми современными камерами системы Canon, Nikon, Pentax, Olympus, Samsung, Panasonic, Fujifilm, Sony/Minolta (работа с камерами Sony возможна только через переходник YN-H3 или аналогичный, который приобретается отдельно). Существенное отличие данной модели – наличие радиоприемника и радиопередатчика, что дает возможность использовать ее в режиме Master и дистанционно запускать другие вспышки (YN-560III и YN-560IV ). Ведущее число – 58 (при ISO 100).

Описание

Вспышка имеет различные режимы работы: M (ручной, с выбором мощности от 1/1 до 1/128), S1 (Slave с пропуском предвспышки), S2 (Slave без пропуска предвспышки), MULTI (стробоскоп). Зуммирование осуществляется в диапазоне 24–105 мм, есть встроенный PC-интерфейс. Возможна работа от батарейного блока YongNuo SF-17C или SF-18C или аналогичных. В подчиненном состоянии вспышка срабатывает на большем расстоянии, чем предыдущая модель. На задней панели – большой новый LCD-дисплей, который отображает параметры работы вспышки..

Совместимость встроенного передатчика:

  • может запускать радиосинхронизаторы Yongnuo RF-602, Yongnuo RF-603 (RF-603 II) и Yongnuo RF-605.

Совместимость встроенного приемника:

  • может запускаться от радиосинхронизаторов Yongnuo RF-602, Yongnuo RF-603 (RF-603 II) и Yongnuo RF-605, трансмиттера YN-560 TX.

Технические характеристики:

  • ведущее число (для 105 мм и ISO 100) – 58
  • зуммирование, мм – 24–105
  • режимы работы – M, S1, S2, Multi
  • мощность – 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 + 57 подуровней
  • внешние разъемы – PC-порт, разъем для внешнего источника питания
  • угол поворота головной части
    • вверх/вниз, град. – от -7 до 90
    • влево/вправо, град. – от 0 до 270
  • питание – 4 батареи типа AA
  • время перезаряда, с – около 3
  • цветовая температура, К – 5600
  • длительность вспышки, с – от 1/200 до 1/20000
  • размеры, мм – 60х190х78
  • вес, г – 350

Комплектация

  • Вспышка YongNuo Speedlite YN-560IV – 1 шт.
  • Защитный чехол – 1 шт.
  • Подставка для вспышки – 1 шт.
  • Инструкция на русском языке – 1 шт.

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