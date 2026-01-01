YongNuo YN560IV Speedlite вспышка с встроенным радиосинхронизатором для Canon/Nikon/Pentax/Olympus

Вспышка имеет различные режимы работы: M (ручной, с выбором мощности от 1/1 до 1/128), S1 (Slave с пропуском предвспышки), S2 (Slave без пропуска предвспышки), MULTI (стробоскоп). Зуммирование осуществляется в диапазоне 24–105 мм, есть встроенный PC-интерфейс. Возможна работа от батарейного блока YongNuo SF-17C или SF-18C или аналогичных. В подчиненном состоянии вспышка срабатывает на большем расстоянии, чем предыдущая модель. На задней панели – большой новый LCD-дисплей, который отображает параметры работы вспышки..
Совместимость встроенного передатчика:
- может запускать радиосинхронизаторы Yongnuo RF-602, Yongnuo RF-603 (RF-603 II) и Yongnuo RF-605.
Совместимость встроенного приемника:
- может запускаться от радиосинхронизаторов Yongnuo RF-602, Yongnuo RF-603 (RF-603 II) и Yongnuo RF-605, трансмиттера YN-560 TX.
Технические характеристики:
- ведущее число (для 105 мм и ISO 100) – 58
- зуммирование, мм – 24–105
- режимы работы – M, S1, S2, Multi
- мощность – 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 + 57 подуровней
- внешние разъемы – PC-порт, разъем для внешнего источника питания
- угол поворота головной части
- вверх/вниз, град. – от -7 до 90
- влево/вправо, град. – от 0 до 270
- питание – 4 батареи типа AA
- время перезаряда, с – около 3
- цветовая температура, К – 5600
- длительность вспышки, с – от 1/200 до 1/20000
- размеры, мм – 60х190х78
- вес, г – 350