Tokina Co. Ltd. — известная японская компания, выпускающая профессиональные фотобъективы для фотокамер и комплектующие для CCTV-систем. Она была основана как небольшое производственное предприятие, базирующееся в Токио. Сегодня это крупнейший производитель, чьи объективы активно используют известные фотографы.

Технику Tokina по уровню исполнения и инноваций даже ставят в один ряд с продукцией Nikon

Примечательно, что основали компанию бывшие сотрудники этой корпорации. С 1950 года их фирма занималась изготовлением и полировкой линз для киноаппаратов, а с 60-х годов ХХ века начала производить собственные объективы под маркой Tokina. С 1967 года компания выпускает зум-объективы, постоянно расширяя линейку оптики. После присоединения к Kenko она стала дочерней фирмой и была переименована в Tokina Co. Ltd.

Особенности объективов Tokina

Tokina выпускает объективы для разных камер — цифровых с КМОП-сенсорами, зеркальных и беззеркальных, в том числе высшего класса. Отличие их конструкции — особый способ переключения фокуса из ручного в авторежим. Он называется one-touch. Чтобы переключить режимы, нужно потянуть кольцо наведения на резкость к себе или от себя.

Среди фотооптики Tokina есть зумы, широкоугольные автофокусные объективы, системы «рыбий глаз» и т.д. У них много преимуществ:

  • инновационное просветление передней линзы с водоотталкивающим покрытием;
  • объединение задней группы линз в один SD-элемент — объектив становится компактнее, легче, быстрее фокусируется;
  • высокая светосила и т.д.

Также Tokina выпускает светофильтры и другую сопутствующую продукцию

Купить оригинальную фототехнику и аксессуары бренда можно на сайте Фотогора. Мы продаем объективы и прочие товары с гарантией производителя и доставляем их проверенными транспортными компаниями по всей России.

Популярное

Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon
Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для камер системы Canon.

Сверхширокоугольный объектив Fisheye рассчитан для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C.

Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye N/AF (10-17mm) для Nikon
Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye N/AF (10-17mm) для камер системы Nikon.

Сверхширокоугольный объектив Fisheye рассчитан для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C.

Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye NON HOOD C/AF (10-17mm) для Canon
Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye NON HOOD C/AF (10-17mm) для камер системы Canon.

Сверхширокоугольный объектив Fisheye рассчитан для полнокадровых цифровых камер.

Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус
Широкоугольный автофокусный объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для камер системы Sony.

Широкоугольный объектив рассчитанный на использование с полнокадровыми беззеркальными камерами с байонетом SONY E (SONY A7).

