Tokina (Токина)

Tokina Co. Ltd. — известная японская компания, выпускающая профессиональные фотобъективы для фотокамер и комплектующие для CCTV-систем. Она была основана как небольшое производственное предприятие, базирующееся в Токио. Сегодня это крупнейший производитель, чьи объективы активно используют известные фотографы.

Технику Tokina по уровню исполнения и инноваций даже ставят в один ряд с продукцией Nikon

Примечательно, что основали компанию бывшие сотрудники этой корпорации. С 1950 года их фирма занималась изготовлением и полировкой линз для киноаппаратов, а с 60-х годов ХХ века начала производить собственные объективы под маркой Tokina. С 1967 года компания выпускает зум-объективы, постоянно расширяя линейку оптики. После присоединения к Kenko она стала дочерней фирмой и была переименована в Tokina Co. Ltd.

Особенности объективов Tokina

Tokina выпускает объективы для разных камер — цифровых с КМОП-сенсорами, зеркальных и беззеркальных, в том числе высшего класса. Отличие их конструкции — особый способ переключения фокуса из ручного в авторежим. Он называется one-touch. Чтобы переключить режимы, нужно потянуть кольцо наведения на резкость к себе или от себя.

Среди фотооптики Tokina есть зумы, широкоугольные автофокусные объективы, системы «рыбий глаз» и т.д. У них много преимуществ:

инновационное просветление передней линзы с водоотталкивающим покрытием;

объединение задней группы линз в один SD-элемент — объектив становится компактнее, легче, быстрее фокусируется;

высокая светосила и т.д.

Также Tokina выпускает светофильтры и другую сопутствующую продукцию

