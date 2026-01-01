images
Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon

Tokina
Артикул: DAN-2196

Широкоугольный автофокусный объектив Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для камер системы Canon.

Сверхширокоугольный объектив Fisheye рассчитан для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C.

Описание

Передняя линза объектива имеет недавно разработанное просветление WR, «водоотталкивающее» оптическое покрытие стекла. Данное просветление гораздо проще очищается от капель воды или отпечатков пальцев по сравнению с объективами со стандартным многослойным просветлением.

Задняя оптическая группа линз состоит из 1 стеклянного элемента SD (сверхнизкая дисперсия) для уменьшения количества элементов в оптической конструкции, благодаря чему объектив становится более компактным, легким и имеет более быструю фокусировку.

В случае использования сверхширокоугольных объективов, может возникнуть вероятность усложнения процесса автофокусировки по перефирийным областях изображения. Причиной является очень глубокое поле фокусировки, которая присуща всем сверхшироким объективам. Поэтому в режиме автофокусировки мы советуем выбирать центральную точку фокусирования.

Объектив разработан для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C и не подходит для камер с полноразмерной матрицей.

Указанные в описании характеристики не означают, что объектив является водонепроницаемым или противоударным.

На камерах Canon с матрицей APS-C после зрения составляет 162 градуса.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 10-17 мм
  • эквивалентное фокусное расстояние - 16-27,2 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/3.5-4.5
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • угол обзора - 180-100 град.
  • байонет - Canon EF-S
  • минимальное расстояние фокусировки - 0,14 м
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 8/10
  • лепестки диафрагмы - 6
  • автофокус - есть
  • резьба под фильтр - нет
  • размеры - 70x71 мм
  • вес - 350 г

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера