Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 DX Fisheye C/AF (10-17mm) для Canon

Передняя линза объектива имеет недавно разработанное просветление WR, «водоотталкивающее» оптическое покрытие стекла. Данное просветление гораздо проще очищается от капель воды или отпечатков пальцев по сравнению с объективами со стандартным многослойным просветлением.

Задняя оптическая группа линз состоит из 1 стеклянного элемента SD (сверхнизкая дисперсия) для уменьшения количества элементов в оптической конструкции, благодаря чему объектив становится более компактным, легким и имеет более быструю фокусировку.

В случае использования сверхширокоугольных объективов, может возникнуть вероятность усложнения процесса автофокусировки по перефирийным областях изображения. Причиной является очень глубокое поле фокусировки, которая присуща всем сверхшироким объективам. Поэтому в режиме автофокусировки мы советуем выбирать центральную точку фокусирования.

Объектив разработан для цифровых камер с КМОП-сенсорами размера APS-C и не подходит для камер с полноразмерной матрицей.

Указанные в описании характеристики не означают, что объектив является водонепроницаемым или противоударным.

На камерах Canon с матрицей APS-C после зрения составляет 162 градуса.

Характеристики: