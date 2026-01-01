DJI 大疆创新

SZ DJI Technology Co., Ltd. (полное название — Da-Jiang Innovations Science and Technology Co., с кит. — «Великие инновации на границе возможного») — китайская частная компания, основанная в 2006 году. Штаб-квартира расположена в Шэньчжэне, который часто называют «китайской Кремниевой долиной» .

DJI является мировым лидером в производстве гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), систем стабилизации видео, камер и оборудования для аэросъёмки. Компания контролирует более 70-90% мирового рынка потребительских дронов и часто называется «Apple в мире дронов» за свой инновационный подход и вертикальную интеграцию .

Слоган компании: The Future of Possible («Будущее возможного») .

Миссия: Быть технологической компанией, которая продолжает способствовать прогрессу человечества, стать пионером эпохи пространственного интеллекта и позволить красоте технологий превзойти воображение .