Всего - 4 товара

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Картридеры

В категории «Картридеры» представлены устройства для быстрого чтения и записи карт памяти — незаменимый аксессуар для фотографов, видеографов и всех, кто работает с цифровым контентом.

Что вы найдёте в этом разделе:

  • Картридеры для карт SD, microSD, CF, CFexpress, XQD и других форматов;
  • Внешние USB-картридеры и док-станции для нескольких карт;
  • Модели с интерфейсами USB 3.0 / 3.1 / Type-C для высокой скорости передачи данных;
  • Компактные варианты для повседневного использования и профессиональные решения для студийной работы.

Как выбрать картридер:

Обратите внимание на поддерживаемые типы карт, скорость интерфейса и удобство подключения. Для работы с большими объёмами фото- и видеоданных оптимальны модели с USB 3.0 и выше; для мобильных сценариев — компактные картридеры с Type-C.

Transcend TS-RDF8K картридер скорость записи до 95 Мб/с скорость чтения до 130 Мб/c
Transcend TS-RDF8K картридер скорость записи до 95 Мб/с скорость чтения до 130 Мб/c
Transcend TS-RDF8K картридер скорость записи до 95 Мб/с скорость чтения до 130 Мб/c
Арт. DAN-2808
Transcend TS-RDF8K картридер скорость записи до 95 Мб/с скорость чтения до 130 Мб/c
Наличие
в наличии 1-3 шт

Картридер Transcend TS-RDF8K, скорость записи до 95 Мб/с, скорость чтения до 130 Мб/c.

Картридер предназначен для считывания информации с флеш-карт. Устройство имеет интерфейс USB 3.0, обратно совместимый с более ранней версией USB 2.0, для подключения к ПК.

3 950 ₽
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Transcend TS-RDF9K2 3-in-1 UHS-II USB 3.1 картридер
Transcend TS-RDF9K2 3-in-1 UHS-II USB 3.1 картридер
Transcend TS-RDF9K2 3-in-1 UHS-II USB 3.1 картридер
Арт. DAN-6786
Transcend TS-RDF9K2 3-in-1 UHS-II USB 3.1 картридер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Картридер Transcend TS-RDF9K2 3-in-1 UHS-II USB 3.1.

Картридер предназначен для считывания информации с флеш-карт. Устройство имеет интерфейс USB 3.1 Gen 1 и показывает высокие скорости записи и чтения данных, которые достигают 260 и 190 МБ/с. 

4 450 ₽
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KingMa BMGP312 USB 3.0 картридер
KingMa BMGP312 USB 3.0 картридер
KingMa BMGP312 USB 3.0 картридер
Арт. MTG-3924
KingMa BMGP312 USB 3.0 картридер
Наличие
в наличии 4-10 шт

KingMa BMGP312 USB 3.0 картридер. Компактный картридер для работы с картами памяти SD и TF. Имеет подключение через USB 3.0 благодаря чему способен передавать данные на скорости до 5 Гб/сек.

420 ₽
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Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader картридер
Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader картридер
Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader картридер
Арт. MTG-0929
Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader картридер
Наличие
более 10 шт

Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader картридер. Карта USB 3.2 CFexpress Type B и память SD UHS-II предназначены для мобильных пользователей, которым нужно не только компактное устройство, но и способное удовлетворить требования высокопроизводительных карт, используемых в профессиональном телевещании, кино и фотографии.



11 880 ₽
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