Всего - 4 товара

В категории «Картридеры» представлены устройства для быстрого чтения и записи карт памяти — незаменимый аксессуар для фотографов, видеографов и всех, кто работает с цифровым контентом.

Что вы найдёте в этом разделе:

Картридеры для карт SD, microSD, CF, CFexpress, XQD и других форматов;

Внешние USB-картридеры и док-станции для нескольких карт;

Модели с интерфейсами USB 3.0 / 3.1 / Type-C для высокой скорости передачи данных;

Компактные варианты для повседневного использования и профессиональные решения для студийной работы.

Как выбрать картридер:

Обратите внимание на поддерживаемые типы карт, скорость интерфейса и удобство подключения. Для работы с большими объёмами фото- и видеоданных оптимальны модели с USB 3.0 и выше; для мобильных сценариев — компактные картридеры с Type-C.