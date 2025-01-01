Grifon SSA-SB4060 софтбокс 40х60 см

images
Grifon SSA-SB4060 – прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,5 кг.

  • Кольцо установочное – 1 шт.
  • Спицы – 4 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

Grifon 2410nb стойка без чехла
Grifon 2410nb стойка без чехла
Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг.

Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Grifon RF-18 стандартный рефлектор 18 см/7 дюймов
Grifon RF-18 – стандартный рефлектор 7"/18 см с байонетом Bowens. Прендазначен для направления света студийной вспышки.  Изготовлен из металла, имеет серебристое покрытие внутри. Для лучшего контроля света используется вместе с сотами, шторками и фильтрами. Внутренний посадочный диаметр для сот 174 мм.

Falcon Eyes HC-55 сотовая насадка
Falcon Eyes HC-55 сотовая насадка
Falcon Eyes HC-55 – сотовая насадка для портретного рефлектора. Модель НС-55 предназначена для создания более направленного света. Оснащена креплением для установки в портретный софтрефлектор Falcon Eyes SR-56T(BW). Диаметр 55 см.

Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.

Grifon SSA-OB6 софтбокс октобокс 60 см
Grifon SSA-OB6 софтбокс октобокс 60 см
Grifon SSA-OB6 – восьмиугольный софтбокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.

Размер освещаемой поверхности 60 см. Небольшой размер софтбокса позволяет с успехом применять его в мини-студиях и помещениях с малой площадью. Байонет SS. Вес - 0,6 кг.

FST L-210 стойка студийная 210 см
FST L-210 стойка студийная 210 см
FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.

Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.

Grifon SB 1520 софтбокс для накамерных фотовспышек (крепление-лента) размер 15x20 см
Grifon SB 1520 софтбокс для накамерных фотовспышек (крепление-лента) размер 15x20 см
Софтбокс Grifon SB-1520 – удобная насадка с серебряной внутренней поверхностью. С помощью данного софтбокса для накамерной вспышки можно получить мягкий направленный свет, устраняя грубые тени или блики. Размер, см – 15x20. Крепится с помощью ленты на липучках.
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Как перестать снимать бестолковое видео
Как перестать снимать бестолковое видео
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 2
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
