Grifon SFUV-6060 софтбокс для накамерных фотовспышек 60х60 см

Grifon SFUV-6060 софтбокс для накамерных фотовспышек 60х60 см

Grifon
Артикул: NVF-2295

Grifon SFUV-6060 – модификатор света для накамерной вспышки, большая поверхность которого обеспечивает смягчение светового потока направленного действия.

Предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии. При предметной съемке использование софтбокса обеспечивает высокую детализацию и проработанную фактуру объекта съемки. Портативный софтбокс легко и быстро складывается и не занимает много места, что особенно актуально при выездной фотосъемке. Вес - 1,2 кг.

Описание

Характеристики:

  • размеры, см – 60х60
  • внутреннее покрытие – серебро
  • диффузоры – внешний и внутренний
  • крепление для вспышки – держатель
  • поворотный механизм – шарнирное крепление с поворотом на 180 град.
  • крепление к стойке – стандартное
  • совместимость – все накамерные вспышки любых производителей

Комплектация

  • Быстрораскладной софтбокс - 1 шт.
  • Держатель с установкой на стойку и байонетом Bowens - 1 шт.
  • Внешний рассеиватель для софтбокса - 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель для софтбокса - 1 шт.
  • Сумка.

