Grifon GRIF-86 готовый комплект для внешней вспышки

Falcon Eyes зажим E – предназначен для установки зонта и вспышки с креплением холодный башмак на стандартные стойки для осветителей с установочным диаметром 3/8, 5/8, 1/4 дюйма.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon GRIF-86 – комплект для работы с внешней вспышкой.
В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 (2 шт.), зонт черно-серебряный (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 3,7 кг.
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Falcon Eyes зажим E – предназначен для установки зонта и вспышки с креплением холодный башмак на стандартные стойки для осветителей с установочным диаметром 3/8, 5/8, 1/4 дюйма.
Софтбокс Grifon SB-2030 – удобная насадка с серебряной внутренней поверхностью. С помощью данного софтбокса для накамерной вспышки можно получить мягкий направленный свет, устраняя грубые тени или блики. Размер: 20x30 см. Крепится с помощью ленты на липучках.
Черный штатив QZSD Q510 с шаровой головой для тяжелых камер, для фотоаппартов. Оснащен шаровой головой со съемной площадкой.
Максимальная высота - 160 см, в сложенном состоянии 53 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа. Вес - 1,3 кг.