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Grifon GRIF-86 готовый комплект для внешней вспышки

Grifon GRIF-86 готовый комплект для внешней вспышки

Grifon
Артикул: NVF-6381

Grifon GRIF-86 – комплект для работы с внешней вспышкой.

В комплект входит стойка, переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта, зонт Т-84 (2 шт.), зонт черно-серебряный (84 см), фотосумка. Может быть использован для работы на выезде. Вес - 3,7 кг.

Описание

Grifon GRIF-86 готовый комплект для внешней вспышки

Комплектация

  • Стойка GRIFON -1999nb – 2 шт.
  • Переходник с креплением для накамерной фотовспышки и креплением для зонта – 2 шт.
  • Зонт Т-84 просветный – 2 шт.
  • Зонт черно-серебряный 84 см – 2 шт.
  • Фотосумка.

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