images
Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)

Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)

Grifon
Артикул: NVF-6388

Grifon SB-OB6arn – октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца).

Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик на изображения. Размер освещаемой поверхности 60 см. Небольшой размер софтбокса позволяет с успехом применять его в мини-студиях и помещениях с малой площадью. Вес - 0,4 кг.

Описание

Grifon SB-OB6arn октобокс для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца)

Комплектация

  • Спицы – 8 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

    Полезные ссылки

    Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

    Сообщить об ошибке

    Ошибка

    С этим товаром покупают

    Grifon SLB-S крепление для вспышки
    Grifon SLB-S крепление для вспышки
    Grifon SLB-S крепление для вспышки
    Арт. NVF-2361
    Grifon SLB-S крепление для вспышки
    Наличие
    Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

    Grifon SLB-S – кронштейн с переходником.

    С его помощью есть возможность крепления насадок для студийных вспышек с байонетом Bowens на накамерные вспышки. Вес - 0,45 кг.

    2 530 ₽
    В корзину
    Grifon R5-82 комплект из пяти отражателей диаметр 82 см
    Арт. FTR-952
    Grifon R5-82 комплект из пяти отражателей диаметр 82 см
    Наличие
    Центральный склад: в наличии 1-3 шт

    Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.

    1 840 ₽
    В корзину
    Grifon SB-FW95 софтбокс октобокс 95 см
    Арт. FTR-1368
    Grifon SB-FW95 софтбокс октобокс 95 см
    Наличие
    Центральный склад: в наличии 1-3 шт

    Grifon SB-FW95 – высококачественный октобокс.

    Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 1,4 кг.

    4 370 ₽
    В корзину
    Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
    Арт. FTR-678
    Grifon SSA-SB5070 софтбокс 50х70 см
    Наличие
    Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

    Grifon SSA-SB5070 – прямоугольный софтбокс.

    Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SS, 10 см. Вес - 0,6 кг.

    1 960 ₽
    В корзину
    Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см
    Арт. FTR-943
    Grifon SSA-SB6090 софтбокс 60х90 см
    Наличие
    Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

    Grifon SSA-SB6090 – прямоугольный софтбокс.

    Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 мм. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 1,0 кг.


    2 300 ₽
    В корзину
    Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
    Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
    Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
    Арт. FTR-722
    Savage (31-12) Blue Jay фон бумажный 2,7x11 м голубая сойка
    Наличие
    Центральный склад: в наличии 1-3 шт

    Бумажный фон Savage (31-12) Blue Jay известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

    С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

    9 790 ₽
    В корзину
    Grifon 2100nb стойка без чехла
    Арт. NVF-6390
    Grifon 2100nb стойка без чехла
    Наличие
    Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

    Grifon 2100nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

    Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек - 16 мм. Оснащена адаптером на 5/8" и 1/4". Максимальная высота, см – 210. Вес 0,85 кг.

    1 380 ₽
    В корзину

    Видео

    Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
    Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
    Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
    Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
    Что надеть на собеседование в модельное агентство или на кастинг
    Что надеть на собеседование в модельное агентство или на кастинг
    Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
    Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
    Запросить цену?

    Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

    Бленда

    Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

    Работай с цветом без бликов

    Узнать больше
    Флаги для предметной съемки

    Флаги для предметной съемки

    Wansen

    Узнать больше
    Войти
    Заказать обратный звонок
    Оповестить при поступлении товара?

    Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

    Ваша корзина

    Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера