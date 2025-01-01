Grifon RF-31 стандартный рефлектор 31 см

Артикул: NVF-2340

Grifon RF-31 – рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из металла, внутри отражающее серебристое покрытие. С его помощью возможно освещение значительных поверхностей и площадей.