Grifon LC3-80 комплект люминесцентного света мощностью 465Вт

Артикул: NVF-6372

Grifon LC3-80 – комплект люминесцентного света мощностью 465 Вт.

В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К дает чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. В комплект света входит все необходимое оборудование для предметной фотосъемки. Подходит для профессиональных фотографов, кто занимается съемкой для электронных каталогов и интернет-магазинов. Комплектуется фотокубом. Вес - 5,9 кг.

