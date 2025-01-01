Grifon LC3-80 комплект люминесцентного света мощностью 465Вт

Fujimi Grey Card – мишень серая карта двусторонняя. Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая.
Grifon LC3-80 – комплект люминесцентного света мощностью 465 Вт.
В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К дает чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. В комплект света входит все необходимое оборудование для предметной фотосъемки. Подходит для профессиональных фотографов, кто занимается съемкой для электронных каталогов и интернет-магазинов. Комплектуется фотокубом. Вес - 5,9 кг.
Лайт-бокс изготовлен из специальной нейлоновой ткани, которая рассеивает внешний свет, смягчает тени. С помощью фотобокса можно создать изображения на чистом белом или цветном фоне с четким контуром.
Питание от сети, необходимо три розетки.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м.
Цвет зеленый. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Часто используется, как фон хромакей для съемки видеоблогов. Размер фона предназначен для съемки в полный рост. Вес - 1,2 кг.
Falcon Eyes PBF-50AB – складной фотобокс, предназначен для съемки небольших предметов. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Стенки фотобокса изготовлены из полимера, каркас – стальные рамки. Вес – 1,85 кг.
