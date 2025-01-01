images
Grifon LC3-80 комплект люминесцентного света мощностью 465Вт
Grifon
Артикул: NVF-6372

Grifon LC3-80 – комплект люминесцентного света мощностью 465 Вт.

В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К дает чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. В комплект света входит все необходимое оборудование для предметной фотосъемки. Подходит для профессиональных фотографов, кто занимается съемкой для электронных каталогов и интернет-магазинов. Комплектуется фотокубом. Вес - 5,9 кг.

Лайт-бокс изготовлен из специальной нейлоновой ткани, которая рассеивает внешний свет, смягчает тени. С помощью фотобокса можно создать изображения на чистом белом или цветном фоне с четким контуром.
Питание от сети, необходимо три розетки.

  • Стойка GRIFON-680nb – 2 шт.
  • Световой бокс-куб SB-80 – 1 шт.
  • Софтбокс SB-5070AC быстро раскладывающийся (50х70см) с патроном и цоколем Е27 – 3 шт.
  • Энергосберегающая лампа 5500К/155Вт – 3 шт.

Ошибка

