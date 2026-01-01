Популярное

Delkin Devices — это американский производитель флэш-памяти и решений для хранения данных

Основан в 1986 году и специализируются на двух основных рынках: промышленные встраиваемые системы и профессиональная фото/видео техника.

Вот основные характеристики бренда:

Основание и штаб-квартира: Компания основана в 1986 году, частная. Главный офис находится в Сан-Диего (Калифорния), есть европейский офис в Бирмингеме (Англия).

Ключевое преимущество (Гарантия): Предлагает «Лучшую гарантию в мире» — 48-часовая замена неисправных карт памяти премиум-класса, а также пожизненная гарантия на все карты памяти.

Надежность: Карты BLACK SD известны высокой прочностью: они защищены от ударов, воды и рентгеновских лучей, работают в диапазоне от -25°C до 85°C. Компания отгрузила более 1 миллиона таких карт за 11 лет.

ISO сертификация: Имеет аккредитацию ISO 9001:2015, что подтверждает высокий контроль качества.

Delkin работает в двух ключевых сегментах, различающихся по назначению и характеристикам:

1. Промышленный сегмент (Industrial)

Здесь компания производит решения для жестких условий эксплуатации, где критична целостность данных. Продукция включает Industrial SD, microSD, Compact Flash (CF), твердотельные накопители (SSD) и USB-накопители.

Ключевая особенность: Поддержка полного контроля жизненного цикла продукции (BOM control), возможность кастомизации для OEM-заказчиков и использование технологий вроде SLC (Single-Level Cell) для максимальной износостойкости (например, карты серии D200).

2. Потребительский / Профессиональный сегмент (Consumer/Pro)

Ориентирован на фотографов, видеографов и кинематографистов.



