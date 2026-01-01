Описание

Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader картридер

Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader — это компактный картридер для быстрого чтения карт памяти CFexpress Type B и SD/SDXC UHS-II. Он подойдёт профессиональным фотографам, видеооператорам и специалистам, которые работают с большими RAW-файлами, видео 8K, 4K, HD и 3D и хотят ускорить перенос данных между картой памяти и компьютером. Корпус из анодированного алюминия, защитная резиновая крышка и внутреннее отделение для одной карты CFexpress Type B делают считыватель удобным для поездок и выездных съёмок.

Особенности

USB 3.2 и скорость до 10 Гбит/с — интерфейс подходит для быстрой выгрузки больших файлов, включая RAW высокого разрешения и видео 8K, 4K, HD и 3D.

— интерфейс подходит для быстрой выгрузки больших файлов, включая RAW высокого разрешения и видео 8K, 4K, HD и 3D. Поддержка CFexpress Type B и SDXC UHS-II — картридер раскрывает возможности профессиональных карт памяти и сокращает время передачи.

— картридер раскрывает возможности профессиональных карт памяти и сокращает время передачи. Анодированный алюминий — более прочный материал корпуса для надёжной защиты и длительного срока службы.

— более прочный материал корпуса для надёжной защиты и длительного срока службы. Несколько радиаторов — предусмотрены для дополнительного охлаждения и предотвращения перегрева при интенсивной работе.

— предусмотрены для дополнительного охлаждения и предотвращения перегрева при интенсивной работе. Внутреннее хранение карты — можно разместить одну карту CFexpress Type B внутри и закрыть прилагаемой резиновой крышкой.

— можно разместить одну карту CFexpress Type B внутри и закрыть прилагаемой резиновой крышкой. Защита в дороге — резиновая торцевая крышка помогает защитить карту от ударов, повреждения водой, пыли и другого мусора.

— резиновая торцевая крышка помогает защитить карту от ударов, повреждения водой, пыли и другого мусора. Компактность — длина около 4,5 дюйма и вес менее 1/4 фунта; ридер удобно брать в рюкзак, сумку для переноски, чехол для ноутбука или повседневную сумку.

— длина около 4,5 дюйма и вес менее 1/4 фунта; ридер удобно брать в рюкзак, сумку для переноски, чехол для ноутбука или повседневную сумку. Простое подключение — драйверы и внешний источник питания не требуются: достаточно подключить картридер к порту USB Type-A или USB Type-C.

— драйверы и внешний источник питания не требуются: достаточно подключить картридер к порту USB Type-A или USB Type-C. Обратная совместимость — с портами USB 3.0, 2.0 и 1.1, но передача данных будет идти с меньшей скоростью.

Характеристики

Тип устройства: картридер / считыватель карт памяти.

Модель: Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader.

Интерфейс: USB 3.2.

Максимальная скорость передачи: до 10 Гбит/с.

Поддерживаемые карты: CFexpress Type B, SDXC UHS-II.

Слот для SD-карты: на боковой стороне устройства.

Материал корпуса: анодированный алюминий.

Охлаждение: несколько радиаторов.

Внутреннее хранение: одна карта CFexpress Type B.

Защита: резиновая торцевая крышка.

Длина: 4,5 дюйма.

Вес: менее 1/4 фунта.

Питание: без внешнего источника питания.

Драйверы: не требуются.

Совместимость с портами: USB Type-A, USB Type-C; обратная совместимость с USB 3.0, 2.0 и 1.1 с меньшей скоростью.

Сценарии применения

Быстрая выгрузка RAW-фотографий после студийной, репортажной, пейзажной или свадебной съёмки.

Перенос больших видеофайлов 8K, 4K, HD и 3D при монтаже и резервном копировании.

Работа на выезде: в пустыне, тропическом лесу, замерзшей тундре или других условиях, где важны компактность и защита карты.

Организация рабочего места фотографа или видеооператора с подключением через USB Type-C или USB Type-A.

Хранение одной карты CFexpress Type B внутри картридера во время транспортировки.

Совместимость и особенности эксплуатации

Картридер Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader рассчитан на карты CFexpress Type B и SDXC UHS-II. Карты памяти XQD, CFast 2.0 и CompactFlash с этим устройством несовместимы. Для подключения к компьютеру можно использовать кабели USB Type-C — Type-C или USB Type-C — Type-A; отдельный внешний источник питания и установка драйверов не нужны. При подключении к портам USB 3.0, 2.0 и 1.1 устройство работает, но скорость передачи будет ниже.