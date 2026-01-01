Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader картридер
Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader — это компактный картридер для быстрого чтения карт памяти CFexpress Type B и SD/SDXC UHS-II. Он подойдёт профессиональным фотографам, видеооператорам и специалистам, которые работают с большими RAW-файлами, видео 8K, 4K, HD и 3D и хотят ускорить перенос данных между картой памяти и компьютером. Корпус из анодированного алюминия, защитная резиновая крышка и внутреннее отделение для одной карты CFexpress Type B делают считыватель удобным для поездок и выездных съёмок.
Особенности
- USB 3.2 и скорость до 10 Гбит/с — интерфейс подходит для быстрой выгрузки больших файлов, включая RAW высокого разрешения и видео 8K, 4K, HD и 3D.
- Поддержка CFexpress Type B и SDXC UHS-II — картридер раскрывает возможности профессиональных карт памяти и сокращает время передачи.
- Анодированный алюминий — более прочный материал корпуса для надёжной защиты и длительного срока службы.
- Несколько радиаторов — предусмотрены для дополнительного охлаждения и предотвращения перегрева при интенсивной работе.
- Внутреннее хранение карты — можно разместить одну карту CFexpress Type B внутри и закрыть прилагаемой резиновой крышкой.
- Защита в дороге — резиновая торцевая крышка помогает защитить карту от ударов, повреждения водой, пыли и другого мусора.
- Компактность — длина около 4,5 дюйма и вес менее 1/4 фунта; ридер удобно брать в рюкзак, сумку для переноски, чехол для ноутбука или повседневную сумку.
- Простое подключение — драйверы и внешний источник питания не требуются: достаточно подключить картридер к порту USB Type-A или USB Type-C.
- Обратная совместимость — с портами USB 3.0, 2.0 и 1.1, но передача данных будет идти с меньшей скоростью.
Характеристики
- Тип устройства: картридер / считыватель карт памяти.
- Модель: Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader.
- Интерфейс: USB 3.2.
- Максимальная скорость передачи: до 10 Гбит/с.
- Поддерживаемые карты: CFexpress Type B, SDXC UHS-II.
- Слот для SD-карты: на боковой стороне устройства.
- Материал корпуса: анодированный алюминий.
- Охлаждение: несколько радиаторов.
- Внутреннее хранение: одна карта CFexpress Type B.
- Защита: резиновая торцевая крышка.
- Длина: 4,5 дюйма.
- Вес: менее 1/4 фунта.
- Питание: без внешнего источника питания.
- Драйверы: не требуются.
- Совместимость с портами: USB Type-A, USB Type-C; обратная совместимость с USB 3.0, 2.0 и 1.1 с меньшей скоростью.
Сценарии применения
- Быстрая выгрузка RAW-фотографий после студийной, репортажной, пейзажной или свадебной съёмки.
- Перенос больших видеофайлов 8K, 4K, HD и 3D при монтаже и резервном копировании.
- Работа на выезде: в пустыне, тропическом лесу, замерзшей тундре или других условиях, где важны компактность и защита карты.
- Организация рабочего места фотографа или видеооператора с подключением через USB Type-C или USB Type-A.
- Хранение одной карты CFexpress Type B внутри картридера во время транспортировки.
Совместимость и особенности эксплуатации
Картридер Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B/SD Card Reader рассчитан на карты CFexpress Type B и SDXC UHS-II. Карты памяти XQD, CFast 2.0 и CompactFlash с этим устройством несовместимы. Для подключения к компьютеру можно использовать кабели USB Type-C — Type-C или USB Type-C — Type-A; отдельный внешний источник питания и установка драйверов не нужны. При подключении к портам USB 3.0, 2.0 и 1.1 устройство работает, но скорость передачи будет ниже.