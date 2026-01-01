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Delkin Devices Power SDXC 128GB 2000X UHS-II Class 10 V90 карта памяти

Delkin Devices Power SDXC 128GB 2000X UHS-II Class 10 V90 карта памяти

Delkin Devices
Артикул: MTG-0919

Delkin Devices Power SDXC 128GB 2000X UHS-II Class 10 V90 карта памяти. 

Карта памяти Delkin Devises 128GB Power UHS-II SDXC Memory Card. UHS Speed Class U3 Class 10. Емкая и сверхвысокоскоростная карта памяти SD, позволяющая достигать скорости передачи данных 2000x. Чтение 300МБ/с / запись 250МБ/с (мин 90МБ/с). Для съемки качественных фото и видео HD, 3D, 8К, 4K видео, 360 град. Поддержка расширенных режимов съемки RAW, Burst, High Frames. Коррекция ошибок. Переключатель защиты от записи. Защита от шока, воды и температуры.

Описание

Характеристики:

  • Тип - SDXC
  • Объем - 128 Гб
  • Класс скорости SD - 10
  • Класс скорости UHS UHS-II - Class 3
  • Класс скорости VSC - V90
  • Макс. скорость чтения - Мб/с 300
  • Макс. скорость записи - Мб/с 250

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