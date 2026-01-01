QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой. Четырехсекционный алюминиевый монопод. Максимальная нагрузка - 6 кг. Рабочая высота может изменяться от 55 до 165 см. В сложенном виде - 55 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8". Вес 400 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant двусторонний виниловый фотофон черный/белый 1,6х50м.
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QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой. Четырехсекционный алюминиевый монопод. Максимальная нагрузка - 6 кг. Рабочая высота может изменяться от 55 до 165 см. В сложенном виде - 55 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8". Вес 400 г.
ROSCO 72021 жидкость для чистки оптики 60 мл.
Жидкость ROSCO Lens Cleaner для чистки оптики представляет собой специально разработанную формулу не содержащую аммиака, глицерина, прочих маслянистых и мылящихся добавок, используется для чистки стеклянных и зеркальных линз, дихроичных фильтров и множество других оптических компонентов техники. Данная жидкость легко справляется как с грязью и пылью так и с отпечатками пальцев которые зачастую остаются на линзах на фото и видео оборудовании. Помимо эффективности не оставляет следов и разводов на очищаемой поверхности и быстро сохнет.
Держатель фона Falcon Eyes CS-02 предназначен для крепления фонов шириной до 80 см на высоту от 72 до 190 см от пола. Позволяет легко и надежно закрепить фотофон в любом месте, будь то магазин, офис, квартира и т.п. Данный комплект удобен для различных целей: для записи интервью, мастер-класса, предметной съемки, съемки поясных или ростовых портретов и т.д.
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый.
Zhiyun Smooth 5S отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, конверсионные насадки, легкие клетки или небольшие микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении.
В комплекте - встроенный светодиодный источник света, дополнительный магнитный светодиодный источник света, цветные светофильтры для источника света, ремешок на руку, чехол для переноски.
KUPO KS-168R Camera T Marker 6"x8" red маркер T-образный
Красный маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.
Benro DL06 тележка Dolly для штатива.
Штативная тележка Benro DL06, совместимая с фото- и видеоштативами Benro, позволяет легко перемещать штатив по ровной поверхности быстро перемещая камеру. Имеет три колеса с блокировочными замками, которые предотвращают перемещение тележки. При использовании тележка имеет габаритные размеры 85см, в сложенном 54 см в длину для компактной транспортировки и имеет встроенную ручку для переноски. Допустимая нагрузка 23 кг. Вес - 2,4 кг.
Godox MoveLink II M1 петличная радиосистема
Система включает в себя один передающий трансмиттер Godox MoveLink II TX со встроенным микрофоном, один принимающий ресивер Godox MoveLink II RX и всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 метра в комплекте. Легкая, компактная и простая в эксплуатации. Радиосистема Godox MoveLink II отличается увеличенной рабочей дистанцией (до 100 м) и длительным временем работы.