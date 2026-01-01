images
images
images
images
images
-10 %
Falcon Eyes CS-02 держатель фона
Falcon Eyes CS-02 держатель фона
Falcon Eyes CS-02 держатель фона
Falcon Eyes CS-02 держатель фона
Falcon Eyes CS-02 держатель фона

Falcon Eyes CS-02 держатель фона

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9568

Держатель фона Falcon Eyes CS-02 предназначен для крепления фонов шириной до 80 см на высоту от 72 до 190 см от пола. Позволяет легко и надежно закрепить фотофон в любом месте, будь то магазин, офис, квартира и т.п. Данный комплект удобен для различных целей: для записи интервью, мастер-класса, предметной съемки, съемки поясных или ростовых портретов и т.д.

Описание

Особенности:

  • Максимальная высота стойки: 190 см
  • Количество секций: 3 (Ø22,19,16 мм)
  • Длина перекладины 82 см
  • Количество клипс 2
  • Материал: алюминиевый сплав, пластик
  • Вес комплекта 0.95 кг

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon LED-48 осветитель для фотокамеры кольцевой в комплекте
Арт. NVF-2892
Grifon LED-48 осветитель для фотокамеры кольцевой в комплекте
Наличие
более 10 шт

Grifon LED-48 – кольцевой осветитель. Может использоваться для съемки на очень близком расстоянии, в частности, в клинической стоматологической фотографии. При изменении мощности цветовая температура остается стабильной – около 5500 К. Свет может использоваться непрерывно до 1,5 часов. В комплекте идут переходные кольца 49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм.

4 660 ₽
В корзину
Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape тейп УФ розовый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape тейп УФ розовый 15 мм х 25 м
Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape тейп УФ розовый 15 мм х 25 м
Арт. DAN-9790
Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape тейп УФ розовый 15 мм х 25 м
Наличие
более 10 шт

Студийный тейп Fotokvant GP-1525 Pink gaffer tape розовый - клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 15 мм х 25 м. Цвет - розовый.

560 ₽
В корзину

Видео

Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Рассел Ли - известный фотограф-этнограф и гений документальной фотографии
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Как правильно нарушать правила композиции
Как правильно нарушать правила композиции
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.