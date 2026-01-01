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KUPO KS-168R Camera T Marker 6"x8" red маркер T-образный

KUPO KS-168R Camera T Marker 6"x8" red маркер T-образный

Kupo
Артикул: OLE-1548

KUPO KS-168R Camera T Marker 6"x8" red маркер T-образный

Красный маркер из прочного текстиля (1000D) с песком выдерживает тяжёлые условия эксплуатации. Маркер используется для определения места расположения актёра, оператора, фотографа или оборудования на съёмочной площадке. Является прекрасной альтернативой скотчу. На маркере предусмотрена никелированная петля для удобства транспортировки и хранения.

Описание

Характеристики:

  • Маркер T-образный
  • Длина 6" x 8" (15,2 х 20,3 см)
  • Цвет красный
  • Вес 0,51 кг

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