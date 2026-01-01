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Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый
Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый

Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый

Zhiyun
Артикул: MTG-0557

Zhiyun Smooth 5S Combo стабилизатор для смартфона серый. 

Zhiyun Smooth 5S отличается высокой грузоподъемностью и способен работать с тяжелыми смартфонами, на которые установлены различные аксессуары (например, конверсионные насадки, легкие клетки или небольшие микрофоны), а также снабжен встроенным источником света и обладает возможностью подключения еще двух дополнительных источников света на магнитном креплении.

В комплекте - встроенный светодиодный источник света, дополнительный магнитный светодиодный источник света, цветные светофильтры для источника света, ремешок на руку, чехол для переноски. 

Описание

Мощные моторы обеспечивают комфортную работу стабилизатора с тяжелыми смартфонами с установленными на них аксессуарами.

Панель управления «всё в одном» позволяет с легкостью управлять различными параметрами съемки. Управление зумом и фокусировкой осуществляется благодаря вращению многофункционального управляющего колеса.

Стабилизатор снабжен встроенным светодиодным источником света мощностью 2 Вт, который уменьшает шумы изображения и устраняет другие искажения, связанные с недостаточной освещенностью сцены. Колесо управления позволяет бесступенчато регулировать яркость. Цветовую гамму можно корректировать с помощью магнитных светофильтров. Цветовая температура источника составляет 5000 К, индекс цветопередачи CRI превышает 90.

К Smooth 5S можно дополнительно подключить 1 или 2 источника света на магнитном креплении, их суммарная яркость составляет 600 лм (300 лм на каждый из источников). Вместе с встроенным источником света это позволяет качественно осветить пространство на площади около 15 квадратных метров.

Новый видеоредактор в приложении ZY Cami, управление жестами, отслеживание объекта съемки, съемка панорам MagicClone Pano, Режим Dolly Zoom, съемка таймлапсов, проведение прямых трансляций и многое другое – с приложением ZY Cami.

Smooth 5S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать 24 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.

* Поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD). Максимальные значения PD: 15 Вт.

Характеристики: 

  • Рабочее напряжение Мин 6.5 В, Стандарт 7.4 B, Макс 8.4 В
  • Рабочий ток Мин 70 мА, Макс 3000 мА
  • Диапазон оси вертикального механического наклона, градусов Мин -140°, Стандарт 349°, Макс 209°
  • Диапазон оси горизонтального механического наклона, градусов Мин -90°, Стандарт 349°, Макс 259°
  • Диапазон оси панорамирования, градусов Мин -180°, Стандарт 360°, Макс 180°
  • Диапазон вертикального наклона привода, градусов Мин -90°, Макс +170°
  • Диапазон горизонтального наклона привода, градусов Мин -50°, Макс +50°
  • Диапазон панорамирования привода, градусов" Мин -180°, Макс +180°
  • Рабочий диапазон температур Мин -10°С, Стандарт 25°С, Макс 45°С
  • Емкость аккумулятора 2600 мА*ч
  • Время работы Мин 2.5 ч, Макс 24 ч
  • Время зарядки Мин 2 ч, Макс 3 ч 40 мин
  • Грузоподъемность Мин 150 г, Макс 300 г
  • Допустимая ширина смартфона Мин 50 мм, Макс 90 мм

Комплектация

  • SMOOTH 5S Сombo Kit
  • Стабилизатор - 1
  • Кабель зарядки USB-C - 1
  • Мини-штатив - 1
  • Встроенный светодиодный источник света - 1
  • Дополнительный магнитный светодиодный источник света - 1
  • Цветные светофильтры для источника света - 4
  • Ремешок на руку - 1
  • Чехол для переноски - 1
  • Карта подписки Prime Membership - 1 

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